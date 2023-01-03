В понедельник, 2 января, в Ростове-на-Дону на улице Тракторной, 48 произошел пожар. Огонь вспыхнул в одной из 200 квартир в шестиэтажном доме.
В пресс-службе сообщили, что прибывшие к месту происшествия спасатели эвакуировали 43-летнюю женщину, которая находилась в помещении без сознания, и передали ее медикам.
Ростовчанку пытались реанимировать, однако она погибла в результате отравления продуктами горения.
Теперь предстоит выяснить причины возгорания.
Ранее другая женщина в Ростове пострадала из-за неосторожного обращения с пиротехникой — в ее руке взорвалась петарда.