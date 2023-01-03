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В Ростове пожар в многоэтажке на Каменке унес жизнь 43-летней женщины

Сегодня, 05:42
Фото: pxhere.com
В Ростове пожар в шестиэтажном жилом доме на улице Тракторной стал причиной гибели 43-летней женщины, об этом сообщили в пресс-службе УМЧС по Ростовской области.

В понедельник,  2 января, в Ростове-на-Дону на улице Тракторной, 48 произошел пожар. Огонь вспыхнул в одной из 200 квартир в шестиэтажном доме.

В пресс-службе сообщили, что прибывшие к месту происшествия спасатели эвакуировали 43-летнюю женщину, которая находилась в помещении без сознания, и передали ее медикам. 

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Ростовчанку пытались реанимировать, однако она погибла в результате отравления продуктами горения. 

Теперь предстоит выяснить причины возгорания.  

Ранее другая женщина в Ростове пострадала из-за неосторожного обращения с пиротехникой — в ее руке взорвалась петарда. 

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