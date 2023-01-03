Портал Dоnnеws напомнил, что до 2022 года в Ростове-на-Дону планировали масштабное преображение города. На его территории должны были появиться новые дороги, спортивные объекты, площадки для выгула собак, а один из главных и наиболее известных ростовских парков должен был пройти реконструкцию. Однако время и текущая политическая и экономическая обстановка внесли коррективы в долгосрочное планирование, из-за чего часть проектов отложили в дальний ящик.