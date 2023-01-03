Портал Dоnnеws напомнил, что до 2022 года в Ростове-на-Дону планировали масштабное преображение города. На его территории должны были появиться новые дороги, спортивные объекты, площадки для выгула собак, а один из главных и наиболее известных ростовских парков должен был пройти реконструкцию. Однако время и текущая политическая и экономическая обстановка внесли коррективы в долгосрочное планирование, из-за чего часть проектов отложили в дальний ящик.
Так, например, городским властям пришлось отказаться от плана по строительству Ледового дворца с олимпийским бассейном, который должен был вмещать несколько тысяч зрителей. Причиной этого назвали текущую инвестиционную политику города, ориентированную на сферу производства и импортозамещения.
Вместе с Ледовым дворцом город отказался от эстакады на перекрестке улиц Ерёменко и Малиновского, для которой не подготовили проекта, а сроки начала реконструкции Вавилова перенесли на третий квартал 2023 года, по мнению властей, этого времени должно хватить на достижение соглашения с собственниками земли и выкуп участков.
В затруднительном положении оказались и домашние животные, для которых обещали создавать по две-три площадки для выгула собак каждый год. Сейчас в Ростове всего 12 таких площадок, и, по словам издания, инвестора для строительства новых площадок пока не нашлось.
Значительной потерей стал и отказ от реконструкции парка имени Максима Горького. Пока в Ростове пытались получить положительное заключение на проект, его реализация значительно подорожала, реконструкцию планируют начать в текущем году.
Заключительным проектом стала федеральная трасса из Элисты в Ремонтное, которой должны были присвоить статус дороги федерального значения и связать ею донскую столицу и столицу Калмыкии. Проект обещали реализовать к 2025 году, но пока статус дороги так и не изменился.