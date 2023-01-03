Объем работ рассчитан на более чем 8,7 тысячи жителей, а основными направлениями в перечне общественных работ стали строительство дорог и содержание инженерных коммуникаций, сельское и лесное хозяйство, строительство, обслуживание общественного транспорта, работы в сфере ЖКХ, озеленение территорий, а также работа с пожилыми людьми и организация детского отдыха.