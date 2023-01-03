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В Ростовской области на общественные работы направят более 8 тысяч дончан в 2023 году

Сегодня, 07:01
Фото: pxhere.com
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В Ростовской области на 2023 год запланировали организовать общественные оплачиваемые работы для более чем 8,7 тысячи жителей, документ появился на портале правительства.

В понедельник, 2 января, на портале правительства появилось постановление, согласно которому в 2023 году для жителей организуют проведение общественных оплачиваемых работ. 

Объем работ рассчитан на более чем 8,7 тысячи жителей, а основными направлениями в перечне общественных работ стали строительство дорог и содержание инженерных коммуникаций, сельское и лесное хозяйство, строительство, обслуживание общественного транспорта, работы в сфере ЖКХ, озеленение территорий, а также работа с пожилыми людьми и организация детского отдыха. 

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Решение о проведении работ примут в первом квартале текущего года. 

Ранее Роструд сообщил дончанам, когда они будут отдыхать в 2023 году. 

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