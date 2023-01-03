В понедельник, 2 января, на портале правительства появилось постановление, согласно которому в 2023 году для жителей организуют проведение общественных оплачиваемых работ.
Объем работ рассчитан на более чем 8,7 тысячи жителей, а основными направлениями в перечне общественных работ стали строительство дорог и содержание инженерных коммуникаций, сельское и лесное хозяйство, строительство, обслуживание общественного транспорта, работы в сфере ЖКХ, озеленение территорий, а также работа с пожилыми людьми и организация детского отдыха.
Решение о проведении работ примут в первом квартале текущего года.
Ранее Роструд сообщил дончанам, когда они будут отдыхать в 2023 году.