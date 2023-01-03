Очевидцы сообщают, что вместе с двумя сотрудниками Госавтоинспекции на посту находились четыре сотрудника ОМОН. В редакции это связали с праздничным усилением мер безопасности, о котором власти предупреждали еще в декабре, сообщив, что задействуют больше трех тысяч человек в охране общественного порядка и безопасности.