Портал 1Rnd рассказал, что в начале января 2023 года к дежурствам на постах ДПС присоединились сотрудники ОМОН. Сначала сообщения об усилении постов поступали от автомобилистов, которые ехали по Восточному шоссе и другим трассам юго-востока региона, однако позже информация получила подтверждение и в силовых структурах.
Очевидцы сообщают, что вместе с двумя сотрудниками Госавтоинспекции на посту находились четыре сотрудника ОМОН. В редакции это связали с праздничным усилением мер безопасности, о котором власти предупреждали еще в декабре, сообщив, что задействуют больше трех тысяч человек в охране общественного порядка и безопасности.