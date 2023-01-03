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В Ростовской области посты ДПС на трассах усилили вооруженными бойцами ОМОН

Сегодня, 09:33
Фото: pxhere.com
В Ростовской области автомобилисты заметили, что посты ДПС усилили с помощью вооруженных сотрудников ОМОН, об этом сообщили очевидцы.

Портал 1Rnd рассказал, что в начале января 2023 года к дежурствам на постах ДПС присоединились сотрудники ОМОН. Сначала сообщения об усилении постов поступали от автомобилистов, которые ехали по Восточному шоссе и другим трассам юго-востока региона, однако позже информация получила подтверждение и в силовых структурах. 

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Очевидцы сообщают, что вместе с двумя сотрудниками Госавтоинспекции на посту находились четыре сотрудника ОМОН. В редакции это связали с праздничным усилением мер безопасности, о котором власти предупреждали еще в декабре, сообщив, что задействуют больше трех тысяч человек в охране общественного порядка и безопасности.   

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