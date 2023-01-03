По предварительный информации, 43-летний водитель семейного минивэна Hyundai H-1 врезался в «КамАЗ», который ехал в попутном направлении. В результате пострадал водитель минивэна и его семья — 29-летняя женщина, 17-летний подросток и годовалая девочка, которая находилась на руках матери на заднем сидении. Все они были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести, где подросток и скончался.