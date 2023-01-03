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В Ростовской области в аварии с минивэном и «КамАЗ» погиб 17-летний подросток

Сегодня, 10:45
Фото: ГИБДД по Ростовской области
В Ростовской области авария на трассе М-4 «Дон» унесла жизнь 17-летнего подростка, еще трое членов его семьи пострадали, об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

В понедельник, 2 января, в 14.00 мск на 953-м километре трассы М-4 «Дон» произошла авария с участием минивэна и «КамАЗ». 

По предварительный информации, 43-летний водитель семейного минивэна Hyundai H-1 врезался в «КамАЗ», который ехал в попутном направлении. В результате пострадал водитель минивэна и его семья — 29-летняя женщина, 17-летний подросток и годовалая девочка, которая находилась на руках матери на заднем сидении. Все они были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести, где подросток и скончался.  

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Госавтоинспекция напоминает, что при неблагоприятных погодных условиях обязательно внимательно соблюдать правила ПДД, а также не превышать скорость и соблюдать безопасную дистанцию с другими транспортными средствами.

 Ранее рядом с ТЦ «Мега» произошла эффектная авария без жертв с участием иномарки. 

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