В понедельник, 2 января, в 14.00 мск на 953-м километре трассы М-4 «Дон» произошла авария с участием минивэна и «КамАЗ».
По предварительный информации, 43-летний водитель семейного минивэна Hyundai H-1 врезался в «КамАЗ», который ехал в попутном направлении. В результате пострадал водитель минивэна и его семья — 29-летняя женщина, 17-летний подросток и годовалая девочка, которая находилась на руках матери на заднем сидении. Все они были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести, где подросток и скончался.
Госавтоинспекция напоминает, что при неблагоприятных погодных условиях обязательно внимательно соблюдать правила ПДД, а также не превышать скорость и соблюдать безопасную дистанцию с другими транспортными средствами.
Ранее рядом с ТЦ «Мега» произошла эффектная авария без жертв с участием иномарки.