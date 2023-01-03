Однако во вторник, 3 января, в Ростове-на-Дону в одном из магазинов сети «Солнечный круг» на прилавках были замечены алюминиевые банки объемом 0,33 литра с Coca-Cola из Венгрии стоимостью по 65,5 рублей. Согласно информации на этикетке, товар был изготовлен на заводе Coca-Cola HBC Magyarorszag, а импортером выступило ООО «Агросистема», основными видами деятельности которого являются сельское хозяйство, животноводство, а также торговля различными товарами.