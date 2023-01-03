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В Ростовской области в массовую продажу поступила венгерская Coca-Cola

Сегодня, 09:01
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области на прилавках магазинов заметили Coca-Cola, произведенную в Венгрии, об этом сообщил корреспондент RostovGazeta.

Напомним, в начале 2022 года компания Coca-Cola полностью ушла с российского рынка, прекратив свою деятельность на территории Ростовской области и других регионов. Позднее местные компании занялись импортозамещением, благодаря чему на прилавках магазинов появились аналоги популярных напитков марки без использования оригинальных концентратов. 

Фото: RostovGazeta

Однако во вторник, 3 января, в Ростове-на-Дону в одном из магазинов сети «Солнечный круг» на прилавках были замечены алюминиевые банки объемом 0,33 литра с Coca-Cola из Венгрии стоимостью по 65,5 рублей. Согласно информации на этикетке, товар был изготовлен на заводе  Coca-Cola HBC Magyarorszag, а импортером выступило ООО «Агросистема», основными видами деятельности которого являются сельское хозяйство, животноводство, а также торговля различными товарами.

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Напомним, ранее ростовчане не оценили ребрендинг импортозамещающей Coca-Cola, заметив, что российский аналог значительно уступает во вкусе своему предшественнику. 

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