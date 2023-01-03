Астрономы сообщили, что уже в ночь на среду, 4 января, в небе над европейской частью России станет заметен метеорный поток Квадрантиды, который пройдет достаточно близко к земле, однако будет трудно различим невооруженным взглядом из-за приближающегося полнолуния.
Тем не менее те дончане, которые будут находиться в зоне с низкими показателями светового загрязнения, смогут различить «звездопад» у северо-восточного горизонта неба к 02.00 мск 4 января. Максимальная скорость потока может достигать 110 метеоров в час.
«Область вылета метеоров потока находится в созвездии Волопас, под ручкой „ковша“ Большой Медведицы», — цитирует издание астрономов.
Последний звездопад, который могли увидеть жители Ростовской области, был 18 декабря.