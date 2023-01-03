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В Ростовской области жители смогут увидеть звездопад в ночь на 4 января

Сегодня, 18:23
Фото: pxhere.com
В Ростовской области жителей предупредили о метеорном потоке Квадрантиды, пик активности которого придется на ночь 4 января, об этом сообщил портал ТАСС.

Астрономы сообщили, что уже в ночь на среду, 4 января, в небе над европейской частью России станет заметен метеорный поток Квадрантиды, который пройдет достаточно близко к земле, однако будет трудно различим невооруженным взглядом из-за приближающегося полнолуния. 

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Тем не менее те дончане, которые будут находиться в зоне с низкими показателями светового загрязнения, смогут различить «звездопад» у северо-восточного горизонта неба к 02.00 мск 4 января. Максимальная скорость потока может достигать 110 метеоров в час. 

«Область вылета метеоров потока находится в созвездии Волопас, под ручкой „ковша“ Большой Медведицы», — цитирует издание астрономов. 

Последний звездопад, который могли увидеть жители Ростовской области, был 18 декабря. 

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