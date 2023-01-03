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В сети появилось видео возможной работы ПВО в небе над Ростовом 3 января

Сегодня, 20:39
Фото: Министерство обороны РФ
В сети появилось видео возможной работы ПВО в небе над Ростовом 3 января
Жители Ростова и близлежащих населенных пунктов зафиксировали на камеры момент ярких вспышек в небе над Ростовом, которые сопровождались мощными хлопками.

Напомним, что очевидцы после 22.00 мск 3 января стали сообщать о громких хлопках в небе над Ростовом и ярких вспышках. Люди предположили, что таким образом сработала система ПВО.

Между тем власти региона призвали журналистов профессионально оценивать события, не только по сообщениям в соцсетях. Кроме того, заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин пообещал поделиться информацией, если факт работы ПВО подтвердится.

Жители Ростова сообщили о работе ПВО, сбившей неопознанный объект 3 января
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Официальной информации о том, что за хлопки слышали жители нескольких районов Ростова не поступало, она уточняется.

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