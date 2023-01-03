Между тем власти региона призвали журналистов профессионально оценивать события, не только по сообщениям в соцсетях. Кроме того, заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин пообещал поделиться информацией, если факт работы ПВО подтвердится.