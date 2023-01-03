Напомним, что очевидцы после 22.00 мск 3 января стали сообщать о громких хлопках в небе над Ростовом и ярких вспышках. Люди предположили, что таким образом сработала система ПВО.
Между тем власти региона призвали журналистов профессионально оценивать события, не только по сообщениям в соцсетях. Кроме того, заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин пообещал поделиться информацией, если факт работы ПВО подтвердится.
Официальной информации о том, что за хлопки слышали жители нескольких районов Ростова не поступало, она уточняется.