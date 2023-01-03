Начальник пресс-службы губернатора Саратовской области Диана Бурлаченко дала комментарий порталу РИА “Новости”, сообщив, что, по данным областного правительства, среди погибших военнослужащих в Макеевке не было мобилизованных жителей Саратовской области.
Напомним, в понедельник, 2 января, стало известно, что ВСУ произвели обстрел Макеевки, в результате удара ракет были убиты 63 человек.
Ранее глава правительства Саратовской области Дмитрий Азаров сообщил, что приедет в Ростов-на-Дону, чтобы проверить состояние раненных военных.