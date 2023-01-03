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Власти отрицают, что доставленные из Макеевки в Ростов раненые были мобилизованными

Сегодня, 16:15
Фото: pxhere.com

Власти заявили, что среди погибших в Макеевке не было мобилизованных

В Саратовской области опровергли, что среди погибших в Макеевке военнослужащих были мобилизованные, об этом сообщила начальник пресс-службе губернатора Диана Бурлаченко.

Начальник пресс-службы губернатора Саратовской области Диана Бурлаченко дала комментарий порталу РИА “Новости”, сообщив, что, по данным областного правительства, среди погибших военнослужащих в Макеевке не было мобилизованных жителей Саратовской области. 

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Напомним, в понедельник, 2 января, стало известно, что ВСУ произвели обстрел Макеевки, в результате удара ракет были убиты 63 человек.

Ранее глава правительства Саратовской области Дмитрий Азаров сообщил, что приедет в Ростов-на-Дону, чтобы проверить состояние раненных военных. 

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