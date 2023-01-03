Ранее жители Новочеркасска также слышали громкий хлопок в ночь на 3 января. Однако в управлении ГО и ЧС города объяснили, что причиной звука был самолет Су-57, который перешел на сверхзвуковую скорость, никаких происшествий в городе не произошло.