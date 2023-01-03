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Власти Ростовской области дали оперативный комментарий из-за хлопка 3 января

Сегодня, 20:16
Фото: https://t.me/rostov_glavniy/42188
Власти Ростовской области дали оперативный комментарий из-за хлопка 3 января
В правительстве Ростовской области прокомментировали сообщения о работе ПВО в 10 километрах от Ростова-на-Дону.

Напомним, что около 22.08 мск 3 января жители нескольких районов Ростова услышали два мощных хлопка, которые сопровождались яркими вспышками в небе. Очевидцы выразили уверенность в том, что это сработала система ПВО.

Заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин, обратившись к журналистам, призвал их «профессионально оценивать события, не только по сообщениям в соцсетях».

Жители Ростова сообщили о работе ПВО, сбившей неопознанный объект 3 января
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Он также добавил что информация уточняется и пообещал сообщить, если факты подтвердятся.

Ранее жители Новочеркасска также слышали громкий хлопок в ночь на 3 января. Однако в управлении ГО и ЧС города объяснили, что причиной звука был самолет Су-57, который перешел на сверхзвуковую скорость, никаких происшествий в городе не произошло.   

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