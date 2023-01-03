По его словам, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что у него «под ружьем» находятся более 700 тысяч бойцов. При необходимости он может «выкатить» и миллион бойцов, а при особой необходимости и 3 миллиона человек. В самой же Украине уже пять, а может, и шесть раз провели мобилизацию. При этом на первую линию фронта направляют и врачей-гинекологов, и учителей. «Не жалеют людей».
Тем не менее эксперт не исключил проведение в России еще одной волны мобилизации «Чтобы в конце концов на поле боя появился баланс живой силы в отношении с противником. Несмотря на нашу частичную мобилизацию, все же превосходство противника в живой силе было и остается», — пояснил он.
Он подчеркнул, что с учетом нашего вооружения, России будет достаточно и 500 тысяч человек на поле боя. «Главное, чтобы они „лавровым листом“ не были „размазаны“ от Харькова до Херсона», — заявил Баранец.
Никаких комментариев официальных структур о проведении второй волны мобилизации не поступало.
Ранее в Ростовской области рассказали, как встречали Новый год мобилизованные дончане, участвующие в СВО.