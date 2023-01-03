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Военный эксперт Баранец допустил новую «волну» мобилизации в Ростовской области

Сегодня, 17:26
Фото: 1MI
Военный обозреватель, подполковник в отставке, член президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Виктор Баранец в эфире канала «Полит Навигатор» не исключил еще одной волны мобилизации в России и в Ростовской области, в частности.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что у него «под ружьем» находятся более 700 тысяч бойцов. При необходимости он может «выкатить» и миллион бойцов, а при особой необходимости и 3 миллиона человек. В самой же Украине уже пять, а может, и шесть раз провели мобилизацию. При этом на первую линию фронта направляют и врачей-гинекологов, и учителей. «Не жалеют людей».

 

 

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Тем не менее эксперт не исключил проведение в России еще одной волны мобилизации «Чтобы в конце концов на поле боя появился баланс живой силы в отношении с противником. Несмотря на нашу частичную мобилизацию, все же превосходство противника в живой силе было и остается», — пояснил он.

Он подчеркнул, что с учетом нашего вооружения, России будет достаточно и 500 тысяч человек на поле боя. «Главное, чтобы они „лавровым листом“ не были „размазаны“ от Харькова до Херсона», — заявил Баранец.

Никаких комментариев официальных структур о проведении второй волны мобилизации не поступало.

Ранее в Ростовской области рассказали, как встречали Новый год  мобилизованные дончане, участвующие в СВО.

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