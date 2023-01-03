По его словам, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что у него «под ружьем» находятся более 700 тысяч бойцов. При необходимости он может «выкатить» и миллион бойцов, а при особой необходимости и 3 миллиона человек. В самой же Украине уже пять, а может, и шесть раз провели мобилизацию. При этом на первую линию фронта направляют и врачей-гинекологов, и учителей. «Не жалеют людей».