Согласно отчету о ходе СВО, предоставленным РИА «Новости», в результате столкновения с силами противника в районе Краматорска были ликвидированы две пусковые установки HIMARS, российские военные также нанесли удар по позициям иностранных наемников. Сообщается, что в результате атаки противник потерял более 130 бойцов.
Еще две установки были уничтожены рядом с железнодорожной станцией Дружковкой, вместе с ними были ликвидированы четыре RM-70 Vampire с более чем 800 реактивными снарядами, шестью автомобилями и примерно 120 военными.
По предварительным данным, за истекшие сутки ВС РФ поразили более 70 подразделений украинской армии, сократив количество бойцов и военной техники.
Ранее стало известно, что перед Новым годом украинцы произвели массированную атаку по территории в 50 километрах от Ростова-на-Дону.