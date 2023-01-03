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ВС РФ уничтожили HIMARS у Краматорска, обстреливавшие ДНР у границ Ростовской области

Сегодня, 15:06
Фото: pxhere.com
Российские военнослужащие ликвидировали HIMARS у Краматорска, которые использовали для обстрелов Донецкой Народной Республики, об этом сообщили представители Минобороны РФ.

Согласно отчету о ходе СВО, предоставленным РИА «Новости», в результате столкновения с силами противника в районе Краматорска были ликвидированы две пусковые установки HIMARS, российские военные также нанесли удар по позициям иностранных наемников. Сообщается, что в результате атаки противник потерял более 130 бойцов. 

Еще две установки были уничтожены рядом с железнодорожной станцией Дружковкой, вместе с ними были ликвидированы четыре RM-70 Vampire с  более чем 800 реактивными снарядами, шестью автомобилями и примерно 120 военными. 

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По предварительным данным, за истекшие сутки ВС РФ поразили более 70 подразделений украинской армии, сократив количество бойцов и военной техники. 

Ранее стало известно, что перед Новым годом украинцы произвели массированную атаку по территории в 50 километрах от Ростова-на-Дону.

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