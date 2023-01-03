Жители Новочеркасска сообщили, что вечером 2 января и ночью на 3 января они слышали в небе над городом странные мощные хлопки, которые по их ощущениям заставили вибрировать мебель и дома.
По их словам, звуковая волна была такой силы, что не только разбудила их, но также заставила сработать ближайшие сигнализации. Первый хлопок, похожий на взрыв, раздался в 21.50 мск, а второй примерно на полчаса позже.
В управлении ГО и ЧС города объяснили, что причиной звука был самолет Су-57, который перешел на сверхзвуковую скорость, никаких происшествий в городе не произошло.
«Ничего себе хлопки… Я бы сказала „бабахи“, я аж подпрыгнула, испугалась», — пожаловалась одна из местных жительниц.
«Я в комнате вибрацию от этого хлопка почувствовала. Страшно было», — согласилась с ней другая горожанка.
«На Кавказской аж окна вздрогнули от шума, немного были в шоке», — рассказала жительница Новочеркасска.