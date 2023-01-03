rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Жителей в Новочеркасске напугали звуки взрывов над городом в ночь на 3 января

Сегодня, 14:41
Фото: pxhere.com
В Новочеркасске жители пожаловались на громкие звуки хлопков, которые раздавались в небе ночью 2 и 3 января, комментарии появились в соцсетях.

Жители Новочеркасска сообщили, что вечером 2 января и ночью на 3 января они слышали в небе над городом странные мощные хлопки, которые по их ощущениям заставили вибрировать мебель и дома. 

По их словам, звуковая волна была такой силы, что не только разбудила их, но также заставила сработать ближайшие сигнализации. Первый хлопок, похожий на взрыв, раздался в 21.50 мск, а второй примерно на полчаса позже. 

Власти в Ростовской области прокомментировали мощный хлопок в Константиновске
Узнать подробнее

В управлении ГО и ЧС города объяснили, что причиной звука был самолет Су-57, который перешел на сверхзвуковую скорость, никаких происшествий в городе не произошло.   

«Ничего себе хлопки… Я бы сказала „бабахи“, я аж подпрыгнула, испугалась», — пожаловалась одна из местных жительниц. 

«Я в комнате вибрацию от этого хлопка почувствовала. Страшно было», — согласилась с ней другая горожанка. 

«На Кавказской аж окна вздрогнули от шума, немного были в шоке», — рассказала жительница Новочеркасска. 

Читайте также:
Угрозы населению нет: в центре Ростовской области вновь услышали мощный хлопокПохожий на взрыв хлопок до Ростова слышали и в КраснодареСтранный утренний хлопок встревожил жителей Симферополя
#Надежда Пустяк#Происшествия#Ростовская область#Новочеркасск#Происшествие#Хлопок
Подпишитесь
Более 50 человек пропали в Ростовской области в декабре 2022 года
Сегодня, 13:30
Пирожки и гильза под елкой: как встретили Новые год мобилизованные дончане
Сегодня, 13:13
На Дону новогоднее застолье закончилась жестоким убийством матери двоих детей
Сегодня, 12:25
Урбанист Зайцев заявил, что Ростову не нужна канатная дорога через Дон
Сегодня, 11:33
В Ростов направили на лечение участников СВО, раненных при обстреле HIMARS
Сегодня, 11:25
Более 60% ростовчан выступили против сокращения новогодних выходных
Сегодня, 11:10