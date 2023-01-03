На размещенных в сети роликах видно яркую вспышку в небе, которая сопровождается громким хлопком. Очевидцы сообщают, что инцидент произошел около 22.00. После чего местные жители стали показывать обугленные части неопознанного объекта, которые якобы упали во дворы и на крыши домов в 10 километрах от Ростова.
По словам очевидцев, хлопка было два.
Ситуацию прокомментировал заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин, который призвал журналистов профессионально оценивать события, не только по сообщениям в соцсетях. «Мы уточняем информацию. Если есть факты — обязательно сообщим», — пообещал он.