На размещенных в сети роликах видно яркую вспышку в небе, которая сопровождается громким хлопком. Очевидцы сообщают, что инцидент произошел около 22.00. После чего местные жители стали показывать обугленные части неопознанного объекта, которые якобы упали во дворы и на крыши домов в 10 километрах от Ростова.