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Жители Ростова сообщили о работе ПВО, сбившей неопознанный объект 3 января

Сегодня, 20:00
Фото: rostovgazeta.ru
Жители Ростова-на-Дону делятся снимками и видео, на которых предположительно сработала система ПВО, следует из многочисленных сообщений в социальных сетях.

На размещенных в сети роликах видно яркую вспышку в небе, которая сопровождается громким хлопком. Очевидцы сообщают, что инцидент произошел около 22.00. После чего местные жители стали показывать обугленные части неопознанного объекта, которые якобы упали во дворы и на крыши домов в 10 километрах от Ростова.

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По словам очевидцев, хлопка было два.

Ситуацию прокомментировал заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин, который призвал журналистов профессионально оценивать события, не только по сообщениям в соцсетях. «Мы уточняем информацию. Если есть факты — обязательно сообщим», — пообещал он.

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