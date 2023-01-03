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Posted 3 января 2023, 10:19

Published 3 января 2023, 10:19

Modified 3 января 2023, 10:21

Updated 3 января 2023, 10:21

Жители Ростовской области смогут получить бесплатную высокотехнологичную медпомощь

3 января 2023, 10:19
Кабмин утвердил новую программу госгарантий, благодаря которой жители Ростовской области смогут получить высокотехнологичную помощь медиков.

Согласно данным портала ТАСС, недавно премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин утвердил программу, благодаря которой жители Ростовской области и других субъектов России будут получать качественную и специализированную медицинскую помощь. 

Помимо стандартного объема процедур, в документе указаны мероприятия по борьбе с сахарным диабетом, вирусным гепатитом и медицинская реабилитация и другие значимые направления развития системы здравоохранения. 

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Напомним, в конце декабря глава федерального Роспотребнадзора сообщила о значительном сокращении количества обращений к врачу из-за коронавируса и гриппа. 

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