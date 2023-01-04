«Никак не защитит Patriot от дронов, от наших гиперзвуковых ракет, например, от того же «кинжала». Не защитит от крылатых ракет потому, что ловит не на той высоте. Не защитит и от «искандеровцев». По большому счету, Patriot может быть опасен только для стратегической авиации. Да, наши бомбардировщики могут быть сбиты ПВО Patriot, но только в том случае, если самолет полетит прямо в лоб ПВО. А если облетит со стороны Белоруссии или Черного моря, то никак не будет замечен. Ну и понятно, что другие самолеты Patriot может сбивать только на том расстоянии, на которое он предназначен — 100-200 километров», - делится сведениями депутат.