Собеседник разъясняет, что единственное достоинство систем Patriot заключается лишь в том, что они стоят на вооружении НАТО в качестве основного ПВО американского производства. А по умолчанию предполагается, что раз это основное ПВО НАТО — значит, это самое лучшее, что есть у НАТО. Именно такой пиар пытается продвигать украинская сторона.
«Но на самом деле, американцы никогда не были сильны в ПВО. Системы Patriot уступают по своим характеристикам С-300 в частности тем, что радиус охвата у них даже не 360 градусов», - отмечает Олег Матвейчев.
По словам собеседника, для того, чтобы что-то «поймать» система Patriot должна знать — откуда это прилетит, и должна быть направлена в этот сектор. К тому же, у Patriot есть слепые зоны, которых нет у С-300.
«Никак не защитит Patriot от дронов, от наших гиперзвуковых ракет, например, от того же «кинжала». Не защитит от крылатых ракет потому, что ловит не на той высоте. Не защитит и от «искандеровцев». По большому счету, Patriot может быть опасен только для стратегической авиации. Да, наши бомбардировщики могут быть сбиты ПВО Patriot, но только в том случае, если самолет полетит прямо в лоб ПВО. А если облетит со стороны Белоруссии или Черного моря, то никак не будет замечен. Ну и понятно, что другие самолеты Patriot может сбивать только на том расстоянии, на которое он предназначен — 100-200 километров», - делится сведениями депутат.
Спикер подчеркивает, что Украине планируют доставить всего несколько единиц Patriot. Стоимость каждой - полмиллиарда долларов. Эти системы не мобильные и не могут перемещаться после установки.
«Поэтому когда их поставят, и Patriot сами себя обнаружат, они сразу станут мишенью для наших ракет. Любая наша ракета, не жалко потратить калибр, два - три, сравняет Patriot с землей. Грубо говоря, и месяца не пройдет, как Patriot перестанут существовать. Деньги будут выкинуты в трубу», - говорит Олег Матвейчев.
Депутат напоминает, что эти же системы ПВО Patriot плохо зарекомендовали себя в Саудовской Аравии, пропуская йеменские ракеты.
«Как тогда сказали американцы — плохие операторы не справились с управлением ПВО. Но будем откровенны. Вряд ли удастся хорошо выучить украинских операторов для работы с этой техникой. Возможно отберут самых лучших со знанием английского языка. Но потом эти бесславные кадры погибнут в ближайший же месяц. По одной простой причине, что мы вычислим, где находятся Patriot, и пощелкаем эти дорогие игрушки. Так что никакого действия на ход СВО и, тем более, решающего, системы Patriot не окажут. Просто украинцам продают их, как очередное чудо-оружие», - резюмирует собеседник.
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