Напомним, что вечером 3 января жители шести населенных пунктов в Ростовской области встревожились громкими «хлопками». Версии и видео событий продолжают появляться в соцсетях. Местные власти долго не озвучивали официальную версию случившегося, либо делали это странным образом.
«Действительно, я и читал, и люди говорят, что якобы был обстрел, якобы БПЛА, но никаких официальных объяснений не поступало. Подобное одновременно произошло не только в Ростовской, но и в Курской и Брянской областях. Можно допустить, что это БПЛА и сработало ПВО, учитывая, как мы решили „поздравить“ на Новый год украинских военных и города», — отмечает Михайлов.
Спикер уточняет, что жертв и повреждений нет, поэтому паниковать, действительно, не стоит. Однако, по его словам, когда у населения появляется запрос, местная власть должна стать более открытой с народом.
«Иначе появляются всевозможные фейки. Если они не соответствуют действительности, их сразу опровергают. Так зачем их опровергать, если можно сразу сообщить, что это было? Почему бы не сказать, что были прилеты, но прекрасно отработали наши службы? Это же наоборот, даст уверенность населению в том, что мы находимся под защитой», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta выясняла, что за звук слышали жители донского края в небе над Ростовом 3 января 2023 года.