«Иначе появляются всевозможные фейки. Если они не соответствуют действительности, их сразу опровергают. Так зачем их опровергать, если можно сразу сообщить, что это было? Почему бы не сказать, что были прилеты, но прекрасно отработали наши службы? Это же наоборот, даст уверенность населению в том, что мы находимся под защитой», — резюмирует эксперт.