Собеседник полагает, что до Ростова Украина может достать беспилотниками.
«Ракеты большой дальности ей никто не поставляет. Все прекрасно понимают, что эти ракеты Украине нужны исключительно для террора», — отмечает Анатолий Вассерман.
Спикер разъясняет, что для военных целей хватает ракет сравнительно малой дальности. А чувствовать себя соучастниками террора, поддерживающие Украину страны Запада, не хотят.
«С одной стороны им действительно хочется максимально напакостить Российской Федерации. А с другой, они не исключают, что когда-нибудь как-нибудь придется за это отвечать», — подчеркивает депутат.
По словам собеседника, скорее всего, беспилотники под Ростовом были перехвачены системами ПВО. Поэтому повода для паники нет.
Ранее RostovGazeta выясняла, что за звук услышали ростовчане в небе над Ростовом 3 января.