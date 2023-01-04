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«Это от бессилия»: Вассерман высказался о хлопках под Ростовом 3 января

Сегодня, 09:22
Фото: https://vassermans.ru/
Анатолий Вассерман

Депутат Вассерман высказался по поводу хлопков под Ростовом 3 января

Киевские террористы будут стрелять исключительно куда попало. То, что они не способны отражать военные атаки, и бьют по мирным жителям, известно давно. Скорее всего, предстоит еще какое-то число попыток напакостить, но это от бессилия, сообщил RostovGazeta депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Собеседник полагает, что до Ростова Украина может достать беспилотниками.

«Ракеты большой дальности ей никто не поставляет. Все прекрасно понимают, что эти ракеты Украине нужны исключительно для террора», — отмечает Анатолий Вассерман.

Спикер разъясняет, что для военных целей хватает ракет сравнительно малой дальности. А чувствовать себя соучастниками террора, поддерживающие Украину страны Запада, не хотят.

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«С одной стороны им действительно хочется максимально напакостить Российской Федерации. А с другой, они не исключают, что когда-нибудь как-нибудь придется за это отвечать», — подчеркивает депутат.

По словам собеседника, скорее всего, беспилотники под Ростовом были перехвачены системами ПВО. Поэтому повода для паники нет.

Ранее RostovGazeta выясняла, что за звук услышали ростовчане в небе над Ростовом 3 января.

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