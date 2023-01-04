Депутат Вассерман высказался по поводу хлопков под Ростовом 3 января

Киевские террористы будут стрелять исключительно куда попало. То, что они не способны отражать военные атаки, и бьют по мирным жителям, известно давно. Скорее всего, предстоит еще какое-то число попыток напакостить, но это от бессилия, сообщил RostovGazeta депутат Госдумы Анатолий Вассерман.