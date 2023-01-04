В среду, 4 января, глава донского правительства Василий Голубев обратился к землякам, обеспокоенным вчерашним инцидентом с громким взрывом, свидетелями которого стали сотни жителей Ростовской области.
Губернатор объявил, что около 22.00 мск в семи километрах от Султан-Салы системы ПВО засекли неопознанный объект шарообразной формы, который летел на высоте более 2,5 тысячи метров. Не определив его происхождение, военные решили ликвидировать объект, что спровоцировало характерный хлопок.
Василий Голубев также призвал население к сохранению трезвого восприятия действительности, добавив, что для обеспечения безопасности в регионе задействовали все силы и средства.
«Небо прикрыто средствами противовоздушной обороны», — успокоил жителей губернатор.