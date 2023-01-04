Губернатор объявил, что около 22.00 мск в семи километрах от Султан-Салы системы ПВО засекли неопознанный объект шарообразной формы, который летел на высоте более 2,5 тысячи метров. Не определив его происхождение, военные решили ликвидировать объект, что спровоцировало характерный хлопок.