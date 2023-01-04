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Губернатор Голубев подтвердил работу ПВО в небе над Ростовской областью 3 января

Сегодня, 08:34
Фото: mil.ru
С-400 "Триумф"
Губернатор Василий Голубев подтвердил, что хлопок 3 января был вызван работой систем ПВО в небе над Мясниковским районом, об этом он сообщил в своем Telegram.

В среду, 4 января, глава донского правительства Василий Голубев обратился к землякам, обеспокоенным вчерашним инцидентом с громким взрывом, свидетелями которого стали сотни жителей Ростовской области. 

Губернатор объявил, что около 22.00 мск  в семи километрах от Султан-Салы системы ПВО засекли неопознанный объект шарообразной формы, который летел на высоте более 2,5 тысячи метров. Не определив его происхождение, военные решили ликвидировать объект, что спровоцировало характерный хлопок. 

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Василий Голубев также призвал население к сохранению трезвого восприятия действительности, добавив, что для обеспечения безопасности в регионе задействовали все силы и средства. 

«Небо прикрыто средствами противовоздушной обороны», — успокоил жителей губернатор. 

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