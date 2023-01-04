Напомним, накануне в соцсетях стали активно распространяться видео с неопознанным объектом, сбитым над Ростовом-на-Дону.
Уже в среду, 4 января, в 11.04 мск губернатор Василий Голубев подтвердил, что вечером 3 января в небе над Султан-Салы сработала система ПВО.
Причиной работы стал неопознанный шарообразный объект, который засекли на высоте 2,5 километра от земли.
«Было принято решение о его ликвидации», — объяснил глава правительства Ростовской области, добавив, что небо над регионом закрыли противовоздушной обороны.