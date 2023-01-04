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Губернатор Голубев рассказал, что сбили в небе над Ростовом 3 января

Сегодня, 08:17
Фото: donland.ru
В небе над Ростовом сбили неопознанный объект в форме шара 3 января, об этом рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Напомним, накануне в соцсетях стали активно распространяться видео с неопознанным объектом, сбитым над Ростовом-на-Дону. 

Уже в среду,  4 января, в 11.04 мск губернатор Василий Голубев подтвердил, что вечером 3 января в небе над Султан-Салы сработала система ПВО. 

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Причиной работы стал неопознанный шарообразный объект, который засекли на высоте 2,5 километра от земли. 

«Было принято решение о его ликвидации», — объяснил глава правительства Ростовской области, добавив, что небо над регионом закрыли противовоздушной обороны. 

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