Во вторник, 3 января, в небе над Ростовом горожане услышали мощные хлопки, а некоторые даже засняли в воздушном пространстве над городом нечто, напоминающее сбитый снаряд или беспилотник.
После этого представители правительства Ростовской области попросили ростовчан проявить терпение и подождать завершения проверки информации, чтобы власти могли представить общественности достоверные данные о произошедшем.
Немного позже с обращением к землякам выступил и губернатор Василий Голубев, который сообщил, что ситуация в регионе находится под контролем, жителям ничего не угрожает, а потому населению необходимо сохранять спокойствие до появления новой информации.
«Прошу всех жителей сохранять спокойствие, не поддаваясь панике», — сказано в обращении губернатора.