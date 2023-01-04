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Губернатор Голубев успокоил ростовчан относительно хлопка вечером 3 января

Сегодня, 21:25
Фото: donland.ru
Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал ростовчан сохранять спокойствие после хлопков в небе над городом 3 января, обращение появилось в его Telegram-канале.

Во вторник, 3 января, в небе над Ростовом горожане услышали мощные хлопки, а некоторые даже засняли в воздушном пространстве над городом нечто, напоминающее сбитый снаряд или беспилотник. 

После этого представители правительства Ростовской области попросили ростовчан проявить терпение и подождать завершения проверки информации, чтобы власти могли представить общественности достоверные данные о произошедшем. 

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Немного позже с обращением к землякам выступил и губернатор Василий Голубев, который сообщил, что ситуация в регионе находится под контролем, жителям ничего не угрожает, а потому населению необходимо сохранять спокойствие до появления новой информации. 

«Прошу всех жителей сохранять спокойствие, не поддаваясь панике», — сказано в обращении губернатора. 

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