Напомним, накануне вечером жителей Ростова-на-Дону встревожили громкие хлопки, которые раздались в небе над городом 3 января. Власти пообещали выяснить источник звуков и предоставить информацию о происшествии после выяснения всех обстоятельств.
Между тем, в комментариях в соцсетях жители Ростовской области сообщают, что также слышали мощный хлопок, хотя их населенные пункты находятся на значительном расстоянии от Ростова.
«В Больших Салах тоже слышно было, два пуска и два взрыва около 22.10 мск», — сообщил житель села, расположенного в Мясниковском районе Ростовской области.
«Я в Красном Крыму, шум был, стекла на месте», — сообщают дончане, проживающие в том же районе.
«Поселок Темерницкий — три раза громыхнуло где-то…», — поддержали жители Аксайского района.
«Вообще-то в Султан-Салах ударило* [прим. редакции — комментарий изменен из соображений цензуры ненормативной лексики]», — сообщают жители села неподалеку от Красного Крыма.
«Красный свет видно было в Батайске. Живу на Заводской, укладывала младшую на втором этаже, в комнате было темно», — сообщает местная жительница.
«В Батайске тоже был слышен взрыв», — поправил женщину другой горожанин.
«В 250 километрах от Ростова тоже слышал был звук», — добавил другой дончанин, не став уточнять свое местоположение.
Напомним, официальной информации властей о происхождении звука на момент публикации материала не поступало.