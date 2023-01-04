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Хлопок, разбудивший пол Ростова 3 января, было слышно в шести населенных пунктах

Сегодня, 06:19
Фото: pxhere.com
Фото для иллюстрации
В Ростовской области жители как минимум шести населенных пунктов слышали хлопки вечером 3 января, комментарии об этом появились в соцсетях.

Напомним, накануне вечером жителей Ростова-на-Дону встревожили громкие хлопки, которые раздались в небе над городом 3 января. Власти пообещали выяснить источник звуков и предоставить информацию о происшествии после выяснения всех обстоятельств. 

Между тем, в комментариях в соцсетях жители Ростовской области сообщают, что также слышали мощный хлопок, хотя их населенные пункты находятся на значительном расстоянии от Ростова. 

«В Больших Салах тоже слышно было, два пуска и два взрыва около 22.10 мск», — сообщил житель села, расположенного в Мясниковском районе Ростовской области.

«Я в Красном Крыму, шум был, стекла на месте», — сообщают дончане, проживающие в том же районе. 

«Поселок Темерницкий — три раза громыхнуло где-то…», — поддержали жители Аксайского района. 

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«Вообще-то в Султан-Салах ударило* [прим. редакции — комментарий изменен из соображений цензуры ненормативной лексики]», — сообщают жители села неподалеку от Красного Крыма. 

«Красный свет видно было в Батайске. Живу на Заводской, укладывала младшую на втором этаже, в комнате было темно», — сообщает местная жительница.

«В Батайске тоже был слышен взрыв», — поправил женщину другой горожанин.

«В 250 километрах от Ростова тоже слышал был звук», — добавил другой дончанин, не став уточнять свое местоположение.

Напомним, официальной информации властей о происхождении звука на момент публикации материала не поступало. 

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