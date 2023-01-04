Напомним, 3 января поздним вечером в небе над Ростовом и ближайшими к нему городами-спутниками раздался мощный хлопок, который сопровождался повторными звуками взрывов. Уже на следующий день губернатор объяснил источник происхождения звуков, подтвердив работу систем ПВО неподалеку от села Султан-Салы.