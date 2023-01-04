Напомним, 3 января поздним вечером в небе над Ростовом и ближайшими к нему городами-спутниками раздался мощный хлопок, который сопровождался повторными звуками взрывов. Уже на следующий день губернатор объяснил источник происхождения звуков, подтвердив работу систем ПВО неподалеку от села Султан-Салы.
Однако ростовчан не совсем удовлетворило объяснение главы донского правительства, который не стал уточнять, что именно сбили системы ПВО, ограничившись описанием малоразмерного шарообразного предмета.
«Луну сбили?», — уточнили жители.
«Дрончик летел», — предположили ростовчане, а другие добавили, что это мог быть и НЛО.
«Это Винни-Пух летел на воздушном шарике, а Пятачок принес ружье», — пошутили горожане.
«Стандартный объект: метеозонд. Со времен Союза эта отмазка прокатывала!», — предположил один из ростовчан.
Нашлись и более оригинальные версии происхождения объекта.
«Санта возвращался из Америки на Северный Полюс», — выдвинули свою догадку жители.
“А что если они сбили шаровую молнию и разозлили Тора?», — испугались горожане.