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Луну сбили: ростовчане строят догадки о происхождении объекта, сбитого ПВО 3 января

Сегодня, 09:29
Фото: pxhere.com

Ростовчане не поняли, что такое «малоразмерный объект в форме шара»

В Ростове жители предположили, чем мог оказаться малоразмерный шарообразный объект, сбитый системами ПВО 3 января, комментарии появились в соцсетях.

Напомним, 3 января поздним вечером в небе над Ростовом и ближайшими к нему городами-спутниками раздался мощный хлопок, который сопровождался повторными звуками взрывов. Уже на следующий день губернатор объяснил источник происхождения звуков, подтвердив работу систем ПВО неподалеку от села Султан-Салы. 

Однако ростовчан не совсем удовлетворило объяснение главы донского правительства, который не стал уточнять, что именно сбили системы ПВО, ограничившись описанием малоразмерного шарообразного предмета. 

«Луну сбили?», — уточнили жители.

«Дрончик летел», — предположили ростовчане, а другие добавили, что это мог быть и НЛО.

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«Это Винни-Пух летел на воздушном шарике, а Пятачок принес ружье», — пошутили горожане. 

«Стандартный объект: метеозонд. Со времен Союза эта отмазка прокатывала!», — предположил один из ростовчан. 

Нашлись и более оригинальные версии происхождения объекта.

«Санта возвращался из Америки на Северный Полюс», — выдвинули свою догадку жители.  

А что если они сбили шаровую молнию и разозлили Тора?», — испугались горожане.

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