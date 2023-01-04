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МЧС предупредили о мокром снеге и гололеде в Ростовской области с 6 по 11 января

Сегодня, 17:17
Фото: pxhere.com
В Ростовской области жителей предупредили о резком ухудшении погодных условий с 6 по 11 января, сопровождающихся мокрым снегом, гололедицей и штормовым ветром, об этом сообщили в пресс-службе донского ГУ МЧС.
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Погода

Росгидрометцентр сообщает, что в конце первой недели года в Ростовской области ожидается резкое ухудшение погоды, которое приведет к обильным осадкам в виде дождя, мокрого снега и снегопада.   

Так 6 и 7 января ожидается штормовой ветер скоростью до 20 метров в час, а также налипание мокрого снега на деревья и линии электропередач, из-за чего дончанам рекомендуется проявить повышенную осторожность и сократить время пребывания на улице. 

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Кроме того на дорогах возникнет гололедица, и появятся снежные заносы, а потому водителям и пешеходам также следует быть аккуратными в условиях непогоды.  

Неблагоприятные погодные условия сохранятся до 11 января, все эти дни температура воздуха будет меняться от -6 до -14 градусов, а на севере области прогнозируют 21-градусные морозы. 

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