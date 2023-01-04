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На Дону тысячи жителей болеют гриппом и ОРВИ, пока над Ростовом сбивают НЛО

Сегодня, 15:55
Фото: pxhere.com
В Ростовской области подтвердили работу систем ПВО, в донском Роспотребнадзоре предупредили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ, а член комитета Госдумы по обороне опроверг слухи о новой «волне» частичной мобилизации.

Угроза с воздуха

 

В среду, 4 января, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что накануне в небе над Ростовом сбили неопознанный шарообразный объект, который засекли в семи километрах от населенного пункта Султан-Салы. 

Объект двигался к юго-востоку на высоте 2,5 километра, однако его не удалось опознать, а потому решили ликвидировать НЛО. 

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Сейчас в Ростовской области обеспечены все меры безопасности, а небо защищают системами ПВО. Население просят сохранять спокойствие. 

Новый год с лекарствами 

В Роспотребнадзоре Ростовской области объявили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в последнюю неделю 2022 года выросла на 94% по отношению к действующему эпидпорогу. 

Надзорный орган сообщает, что за минувшую неделю вирусы и грипп «подхватили» более 24 тысяч дончан, при этом наибольший рост заболеваемости фиксировали среди подростков старшего школьного возраста и взрослых людей. 

Также в ведомстве уточнили, что по результатам еженедельного мониторинга у 12 человек выявили свиной грипп, а еще 10 человек заболели вирусами разных типов, начиная от вируса гриппа В и заканчивая метапневмовирусом.

Фото: pxhere.com

Жителей Ростовской области попросили проявить осторожность и внимательно следить за состоянием здоровья. 

Частичной мобилизации быть или не быть

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв опроверг слухи о возможности начала новой «волны» мобилизации в Ростовской области и других регионах России. 

По словам эксперта, в настоящий момент нет никакой необходимости мобилизовать дополнительные силы, поскольку не все военнослужащие, которые попали под частичную мобилизацию осенью, направились в зону спецоперации.  

Депутат Госдумы уверен, что необходимость в новой волне мобилизации не возникнет в ближайшие шесть месяцев, так как стране еще предстоит адаптировать промышленность под оснащение дополнительных военнослужащих. 

«В ближайшие полгода это просто неэффективно делать», — добавил Гурулёв.

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