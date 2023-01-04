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На Рождество ростовчан ожидают морозы до -12 градусов

Сегодня, 16:40
Фото: pxhere.com
В Ростове жителей предупредили о резком похолодании до -12 градусов на Рождество, об этом сообщили синоптики.
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Погода

Согласно данным метеорологов, до пятницы, 6 января, в Ростове будет сохраняться теплая дождливая погода с температурой воздуха до +7 градусов, однако уже ночью столбики термометров опустятся до восьми градусов мороза. 

Эта температура сохранится даже днем, 7 января, а к ночи температура воздуха опустится еще на четыре градуса — до -12 градусов. 

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Морозы продержатся до следующей пятницы, и температура воздуха будет колебаться в течение первой рабочей недели года от -1 до -12 градусов. 

Ранее в гидрометцентре сообщили, что в конце недели в Ростовской области ожидаются сильные снегопады. 

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