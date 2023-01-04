Согласно данным метеорологов, до пятницы, 6 января, в Ростове будет сохраняться теплая дождливая погода с температурой воздуха до +7 градусов, однако уже ночью столбики термометров опустятся до восьми градусов мороза.
Эта температура сохранится даже днем, 7 января, а к ночи температура воздуха опустится еще на четыре градуса — до -12 градусов.
Морозы продержатся до следующей пятницы, и температура воздуха будет колебаться в течение первой рабочей недели года от -1 до -12 градусов.
Ранее в гидрометцентре сообщили, что в конце недели в Ростовской области ожидаются сильные снегопады.