В компании сообщили, что в новогодние праздники, когда большая часть горожан отдыхает, инженерные коммуникации Ростова переживают период самых серьезных нагрузок. И очень часто жители предпочитают не выбрасывать салат в мусорное ведро, а отправлять его в унитаз, однако эта привычка может иметь негативные последствия для всего дома.
Так, по словам представителей компании, жирные соусы, используемые для заправки салатов, затвердевают и создают пробки, в «Водоканале» их назвали «жирбергами», с другими отходами, что может привести к засорам, на устранение которых потребуется потратить серьезное количество времени и сил.
«Неудобства при этом могут испытать все жильцы дома», — добавили в компании, попросив использовать систему водоотведения по назначению.
В случае, если на новогодних праздниках произойдет нештатная ситуация, представители «Водоканала» рекомендуют обращаться в контакт-центр по номеру 283-17-17.