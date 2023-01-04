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Новогодние салаты и майонез угрожают канализациям Ростова-на-Дону

Сегодня, 10:22
Фото: pxhere.com
В Ростове жителей призвали не использовать канализацию в качестве мусорного ведра для оливье и других прошлогодних салатов, обращение опубликовала пресс-служба АО «Ростовводоканал».

В компании сообщили, что в новогодние праздники, когда большая часть горожан отдыхает, инженерные коммуникации Ростова переживают период самых серьезных нагрузок. И очень часто жители предпочитают не выбрасывать салат в мусорное ведро, а отправлять его в унитаз, однако эта привычка может иметь негативные последствия для всего дома. 

На протекающую канализацию пожаловались ростовчане
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Так, по словам представителей компании, жирные соусы, используемые для заправки салатов, затвердевают и создают пробки, в «Водоканале» их назвали «жирбергами», с другими отходами, что может привести к засорам, на устранение которых потребуется потратить серьезное количество времени и сил.  

«Неудобства при этом могут испытать все жильцы дома», — добавили в компании, попросив использовать систему водоотведения по назначению.

В случае, если на новогодних праздниках произойдет нештатная ситуация, представители «Водоканала» рекомендуют обращаться в контакт-центр по номеру 283-17-17.

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