В компании сообщили, что в новогодние праздники, когда большая часть горожан отдыхает, инженерные коммуникации Ростова переживают период самых серьезных нагрузок. И очень часто жители предпочитают не выбрасывать салат в мусорное ведро, а отправлять его в унитаз, однако эта привычка может иметь негативные последствия для всего дома.