Примерно в 10 вечера 3 января ростовчане стали сообщать, что услышали два мощных хлопка, которые сопровождались яркими вспышками в небе. Очевидцы считают, что это сработала система ПВО. Быстро отработали власти Ростовской области. Чиновники успокоили журналистов и сообщили, что в ближайшее время сообщат по поводу данной ситуации.