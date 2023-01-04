Примерно в 10 вечера 3 января ростовчане стали сообщать, что услышали два мощных хлопка, которые сопровождались яркими вспышками в небе. Очевидцы считают, что это сработала система ПВО. Быстро отработали власти Ростовской области. Чиновники успокоили журналистов и сообщили, что в ближайшее время сообщат по поводу данной ситуации.
Пока власти региона готовят официальный комментарий, в социальных сетях началось бурное обсуждение хлопков.
«Уже и по Ростову начала бить?», — пишет пользователь Александр М.
«Александровка слышали», «Аксайский район слышали», «Левенцовка слышала вся», — сообщают пользователи из разных районов.
Но были и люди, которые призвали не поддаваться панике. Ведь не раз уже бывало, что панику в ростовских группах специально создают украинские спецслужбы.
«Вот сейчас несколько раз бахнуло фейерверком. И что? Все дружно впадаем в панику?», — написала в Telegram ростовчанка Александра.
Ранее Rostovgazeta писала, что и жители Новочеркасска также слышали громкий хлопок 3 января. Однако в управлении ГО и ЧС города объяснили, что причиной звука был самолет Су-57.