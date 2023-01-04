rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Уроженец Таганрога создал реалистичную карту Промышленного района города в Minecraft

Сегодня, 14:19
Фото: artemin01 / planetminecraft.com/project/taganrog-russia/
Житель Таганрога разработал в Minecraft детализированную карту родного района в масштабе 1:1, новость об этом появилась на портале Planetminecraft.

1 января 2023 года Minecraft-архитектор из Таганрога под ником artemin01 поделился собственной картой Промышленного района города. 

Согласно описанию, опубликованному на сайте, карта включает в себя четыре квартала жилых зданий эпохи коммунизма с дорогой, магазинами, детскими площадками, деревьями и частным сектором с малоэтажной застройкой.

В Канске освобожден подросток, решивший «взорвать» здание ФСБ в Minecraft
Узнать подробнее

Архитектор разрабатывал макет карты в масштабе 1:1, что позволило добиться реалистичного изображения зимнего Таганрога. Бонусами карты стало то, что некоторые здания имеют полный интерьер, а все деревья и дома существуют в реальной жизни. 

Кроме этого талантливый архитектор разработал несколько карт и зданий времен СССР, копию панорамы Стамбула и другие впечатляющие проекты.  

Ранее талантливый школьник воссоздал в Minecraft достопримечательности Ростова.

Читайте также:
Школьник создал в Minecraft Ростовский музыкальный театр и аэропорт в 2021 годуКопию Краснодара построил в Minecraft 14-летний школьникВ Google Play нашли вирусы, замаскированные под моды для Minecraft
#Надежда Пустяк#Город#Ростовская область#Таганрог#Строительство#Игра
Подпишитесь
Что за звук услышали жители в небе над Ростовом 3 января: видео и версии события
Сегодня, 07:32
Губернатор Голубев призвал ростовчан не паниковать из-за хлопков вечером 3 января
Вчера, 21:25
Стали известны подробности задержания беглых вагнеровцев, которых искали в Ростове
Вчера, 17:29
В Ростовской области жители смогут увидеть звездопад в ночь на 4 января
Вчера, 18:23
В сети появилось видео возможной работы ПВО в небе над Ростовом 3 января
Вчера, 20:39
«Теперь по Ростову начали бить?»: ростовчане испугались громких хлопков 3 января
Вчера, 21:01