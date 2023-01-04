1 января 2023 года Minecraft-архитектор из Таганрога под ником artemin01 поделился собственной картой Промышленного района города.
Согласно описанию, опубликованному на сайте, карта включает в себя четыре квартала жилых зданий эпохи коммунизма с дорогой, магазинами, детскими площадками, деревьями и частным сектором с малоэтажной застройкой.
Архитектор разрабатывал макет карты в масштабе 1:1, что позволило добиться реалистичного изображения зимнего Таганрога. Бонусами карты стало то, что некоторые здания имеют полный интерьер, а все деревья и дома существуют в реальной жизни.
Кроме этого талантливый архитектор разработал несколько карт и зданий времен СССР, копию панорамы Стамбула и другие впечатляющие проекты.
Ранее талантливый школьник воссоздал в Minecraft достопримечательности Ростова.