Напомним, на днях военный обозреватель Виктор Баранец предположил, что в России могут объявить новую «волну» мобилизации военнослужащих запаса из-за заявления президента Украины Зеленского о собственном военном ресурсе в три миллиона человек.
Однако с ним не согласился депутат Госдумы Андрей Гурулёв, который в своем комментарии порталу Чита.py заявил, что власти не видят необходимости в мобилизации дополнительного количества военнослужащих ближайшие шесть месяцев. Причина этого в том, что в настоящий момент даже те, кого мобилизовали в сентябре, еще не полностью «вошли в сражение».
Более того, по словам депутата, у страны нет ни необходимости, ни ресурса промышленности для призыва и оснащения нового потока мобилизованных.
«Мое мнение состоит в том, что в ближайшие полгода это просто неэффективно делать», — цитирует Гурулёва издание.