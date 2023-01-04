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В Госдуме опровергли возможность второй волны мобилизации в Ростовской области

Сегодня, 13:48
Фото: stat.mil.ru
Депутат Госдумы Андрей Гурулёв опроверг возможность начала второй волны мобилизации в Ростовской области и других субъектах Российской Федерации, назвав ее неэффективной.

Напомним, на днях военный обозреватель Виктор Баранец предположил, что в России могут объявить новую «волну» мобилизации военнослужащих запаса из-за заявления президента Украины Зеленского о собственном военном ресурсе в три миллиона человек. 

Военный эксперт Баранец допустил новую «волну» мобилизации в Ростовской области
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Однако с ним не согласился депутат Госдумы Андрей Гурулёв, который в своем комментарии порталу Чита.py заявил, что власти не видят необходимости в мобилизации дополнительного количества военнослужащих ближайшие шесть месяцев. Причина этого в том, что в настоящий момент даже те, кого мобилизовали в сентябре, еще не полностью «вошли в сражение». 

Более того, по словам депутата, у страны нет ни необходимости, ни ресурса промышленности для призыва и оснащения нового потока мобилизованных.  

«Мое мнение состоит в том, что в ближайшие полгода это просто неэффективно делать», — цитирует Гурулёва издание. 

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