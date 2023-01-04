Однако с ним не согласился депутат Госдумы Андрей Гурулёв, который в своем комментарии порталу Чита.py заявил, что власти не видят необходимости в мобилизации дополнительного количества военнослужащих ближайшие шесть месяцев. Причина этого в том, что в настоящий момент даже те, кого мобилизовали в сентябре, еще не полностью «вошли в сражение».