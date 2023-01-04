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В полях Ростовской области заметили заблудившегося тигра в январе

Сегодня, 09:59
Фото: pxhere.com
В Ростовской области в полях заметили прогуливающегося тигра, видео появилось в соцсетях.

Во вторник, 3 января, в соцсетях стало распространяться видео тигра, который свободно прогуливается по одному из полей и лежит на зеленой траве. Вдалеке виднеется лесополоса с опавшими деревьями, однако других ориентиров, которые позволили бы понять местоположение хищника, нет.  

Неизвестно, является ли видео подлинным, и было ли оно действительно снято в Ростовской области, однако жителей обеспокоила безопасность жизни и здоровья животного, блуждающего в зимней степи, где не так много пищи.

«Наверное, голодный, почему не ловят его? Он должен быть в заповеднике», — заметили ростовчане.

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«Бедное животное. Наигрались и выкинули», — прокомментировали дончане, предположив, что тигр был чьим-то домашним животным, поскольку не кинулся на автора видео, последовавшего за ним.

«Признавайтесь, кто из вас начал играть в Джуманджи?», — пошутили горожане. 

Ранее крокодил-беглец из Батайска оказался выдрой, запутавшейся в тине.

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