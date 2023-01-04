Во вторник, 3 января, в соцсетях стало распространяться видео тигра, который свободно прогуливается по одному из полей и лежит на зеленой траве. Вдалеке виднеется лесополоса с опавшими деревьями, однако других ориентиров, которые позволили бы понять местоположение хищника, нет.
Неизвестно, является ли видео подлинным, и было ли оно действительно снято в Ростовской области, однако жителей обеспокоила безопасность жизни и здоровья животного, блуждающего в зимней степи, где не так много пищи.
«Наверное, голодный, почему не ловят его? Он должен быть в заповеднике», — заметили ростовчане.
«Бедное животное. Наигрались и выкинули», — прокомментировали дончане, предположив, что тигр был чьим-то домашним животным, поскольку не кинулся на автора видео, последовавшего за ним.
«Признавайтесь, кто из вас начал играть в Джуманджи?», — пошутили горожане.
Ранее крокодил-беглец из Батайска оказался выдрой, запутавшейся в тине.