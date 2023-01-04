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В Ростове автомобиль «Нива» перевернулся на крышу после столкновения с иномаркой

Сегодня, 07:44
Фото: ГИБДД РО
В Ворошиловском районе Ростова произошла авария с участием «Нивы» и иномарки, пострадали три человека, об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Во вторник, 3 января, в 23.21 мск в Ворошиловском районе Ростова на улице Бодрой, 45/23 произошло ДТП с участием двух автомобилей. 

 21-летний водитель «Лада-212140» ехал по улице Бодрой к Евдокимова и столкнулся с Opel Corsa, за рулем которого находилась 57-летняя ростовчанка. 

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В результате столкновения «Нива» опрокинулся на крышу, пострадали его водитель и двое пассажиров. 21-летнего и 20-летнего пассажиров доставили в больницу, а водитель обратился за помощью медиков самостоятельно. 

Авария на Бодрой в Ростове 3 января
Фото: Ростов Главный

Полиции занимается выяснением обстоятельств аварии. 

Ранее в Новочеркасске нетрезвый водитель устроил массовое ДТП.

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