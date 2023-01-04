Во вторник, 3 января, в 23.21 мск в Ворошиловском районе Ростова на улице Бодрой, 45/23 произошло ДТП с участием двух автомобилей.
21-летний водитель «Лада-212140» ехал по улице Бодрой к Евдокимова и столкнулся с Opel Corsa, за рулем которого находилась 57-летняя ростовчанка.
В результате столкновения «Нива» опрокинулся на крышу, пострадали его водитель и двое пассажиров. 21-летнего и 20-летнего пассажиров доставили в больницу, а водитель обратился за помощью медиков самостоятельно.
Полиции занимается выяснением обстоятельств аварии.
Ранее в Новочеркасске нетрезвый водитель устроил массовое ДТП.