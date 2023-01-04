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В Ростове на обслуживание кладбищ в 2023 году выделили почти 2,4 миллиона рублей

Сегодня, 17:53
Фото: pxhere.com
В Ростове на обслуживание пяти городских кладбищ выделили более 2,38 миллиона рублей, сведения об этом появились на портале закупок.

Во вторник, 3 января, МКУ «Служба городских кладбищ» опубликовала пять электронных аукционов для поиска подрядчиков, которые будут заниматься обслуживанием и содержанием кладбищ города в течение 2023 года. 

Так самым «дешевым» из контрактов стал аукцион по содержанию Левенцовского кладбища, на работы выделили 132,6 тысячи рублей, еще 273,9 тысячи рублей выделили на содержание Александровского кладбища, 302,6 тысячи рублей — на содержание Еврейско-Татарского кладбища. 

Самыми дорогими стали контракты на обслуживание биотуалетов Ростовского кладбища за 724,8 тысячи рублей, а также работы по содержанию Пролетарского кладбища на 950,8 тысячи рублей. 

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За эти средства подрядчик должен проводить санитарную уборку территорий, выкашивать сорные травы, убирать опавшую листву и снег, подметать тротуары, заполнять емкости водой, собирать случайный мусор, убирать кустарники и мелколесье.

Что касается контракта на обслуживание биотуалетов на Ростовском кладбище села Большие Салы, подрядчик должен будет убирать их не реже раза в неделю, откачивать нечистоты, размораживать их зимой и регулярно снабжать туалетной бумагой. 

Заявку на участие в аукционе предложений можно подать до 11 января, а победителей выберут уже на следующий день. 

Ранее урбанист предположил, где могут появиться новые ростовские кладбища. 

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