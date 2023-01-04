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В Ростове законсервировали доходный дом Аарона Гудермана, который регулярно горел

Сегодня, 10:50
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове законсервировали доходный дом коробочного магната Аарона Гудермана, который не раз вспыхивал по неизвестным причинам, об этом сообщили в администрации города.

Представители мэрии рассказали, что в городе провели работы по консервации памятника ОКН областного значения «Доходного дома Аарона Гудермана», построенного в конце XIX века. Основной целью работ было обезопасить памятник архитектуры, над которым постоянно висит угроза поджога и обрушения. 

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Причина этого — активность лиц без определенного места жительства, которые стекаются к заброшенному дому на пересечении переулка Соборного с улицей Донской, ожидающему обещанной реконструкции. 

«Мы пришли к выводу, что необходимо обеспечить очистку территории, прилегающей к зданию», — добавил глава администрации Ленинского района Константин Тихонов.

Сейчас в доме законсервировали окна и двери, разобрали сгоревшие балки, вывезли строительный мусор, а в ближайшее время рядом со зданием установят видеокамеры. 

Власти поделились, что после реконструкции доходного дома в нем могут открыть художественную или музыкальную школу. 

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