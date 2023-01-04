Представители мэрии рассказали, что в городе провели работы по консервации памятника ОКН областного значения «Доходного дома Аарона Гудермана», построенного в конце XIX века. Основной целью работ было обезопасить памятник архитектуры, над которым постоянно висит угроза поджога и обрушения.
Причина этого — активность лиц без определенного места жительства, которые стекаются к заброшенному дому на пересечении переулка Соборного с улицей Донской, ожидающему обещанной реконструкции.
«Мы пришли к выводу, что необходимо обеспечить очистку территории, прилегающей к зданию», — добавил глава администрации Ленинского района Константин Тихонов.
Сейчас в доме законсервировали окна и двери, разобрали сгоревшие балки, вывезли строительный мусор, а в ближайшее время рядом со зданием установят видеокамеры.
Власти поделились, что после реконструкции доходного дома в нем могут открыть художественную или музыкальную школу.