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В Ростовской области на «ипотеку для отличников» потратят 257 млн рублей к 2025 году

Сегодня, 12:27
Фото: pxhere.com
В Ростовской области на реализацию к 2025 году программы ипотеки для отличников выделили около 257 миллионов рублей, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

Власти рассказали, что еще в декабре правительство утвердило пилотный проект ипотеки под 1% годовых для выпускников, закончивших ВУЗ с отличной успеваемостью.  

Для участия в программе необходимо быть выпускником программ подготовки учителей и врачей, при этом «отличный» диплом участник программы льготной ипотеки должен был получить не раньше 2021 года. Кроме того, он должен нуждаться в улучшении жилья и работать в одной из медицинских или образовательных организаций Ростовской области. 

Сообщается, что программа уже начала действовать. Всего льготную ипотеку отличникам будут выдавать в течение трех лет до 2025 года, а общий объем финансирования программы составляет около 257 миллионов рублей. Из них в 2023 году запланировано потратить примерно 50 миллионов рублей. 

Стало известно, когда отличники смогут получить льготную ипотеку в Ростовской области
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Основная цель организация программы — это восполнить дефицит кадров в сферах, где Ростовская область испытывает острый кадровый голод, особенно, в сельской местности.

Власти уточнили, что оформление льготной ипотеки будет проходить через областное агентство жилищных программ, где выпускник-отличник получит сертификат, позволяющий в течение трех месяцев выбрать жилье на первичном рынке или направить средства на индивидуальное строительство.  

Ранее сообщалось, что на программу направят всего 26 миллионов рублей, которые распределят на 50 участников программы. 

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