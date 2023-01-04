Власти рассказали, что еще в декабре правительство утвердило пилотный проект ипотеки под 1% годовых для выпускников, закончивших ВУЗ с отличной успеваемостью.
Для участия в программе необходимо быть выпускником программ подготовки учителей и врачей, при этом «отличный» диплом участник программы льготной ипотеки должен был получить не раньше 2021 года. Кроме того, он должен нуждаться в улучшении жилья и работать в одной из медицинских или образовательных организаций Ростовской области.
Сообщается, что программа уже начала действовать. Всего льготную ипотеку отличникам будут выдавать в течение трех лет до 2025 года, а общий объем финансирования программы составляет около 257 миллионов рублей. Из них в 2023 году запланировано потратить примерно 50 миллионов рублей.
Основная цель организация программы — это восполнить дефицит кадров в сферах, где Ростовская область испытывает острый кадровый голод, особенно, в сельской местности.
Власти уточнили, что оформление льготной ипотеки будет проходить через областное агентство жилищных программ, где выпускник-отличник получит сертификат, позволяющий в течение трех месяцев выбрать жилье на первичном рынке или направить средства на индивидуальное строительство.
Ранее сообщалось, что на программу направят всего 26 миллионов рублей, которые распределят на 50 участников программы.