Для участия в программе необходимо быть выпускником программ подготовки учителей и врачей, при этом «отличный» диплом участник программы льготной ипотеки должен был получить не раньше 2021 года. Кроме того, он должен нуждаться в улучшении жилья и работать в одной из медицинских или образовательных организаций Ростовской области.