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В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» насмерть сбили пешехода 3 января

Сегодня, 05:30
Фото: ГИБДД РО
В Миллеровском районе Ростовской области вечером 3 января под колесами Hyundai Solaris погиб пешеход, об это сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Во вторник, 3 января, в 19.45 мск на 844-м километре трассы М-4 «Дон» иномарка насмерть сбила случайного пешехода. 

По предварительной информации, 43-летний водитель Hyundai Solaris сбил мужчина неустановленного возраста, который неожиданно возник на проезжей части трассы. 

В Ростовской области насмерть сбили молодого мужчину, шедшего по трассе
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Пешеход погиб, и теперь полиции предстоит установить причины и обстоятельства аварии. Пешеходов призывают быть особенно осторожными в темное время суток и переходить дорогу исключительно на разрешенных участках.

Ранее в Ростовской области водитель сбил пешехода, который шел по трассе, после чего влетел в автомобиль на встречной полосе.

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