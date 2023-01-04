Во вторник, 3 января, в 19.45 мск на 844-м километре трассы М-4 «Дон» иномарка насмерть сбила случайного пешехода.
По предварительной информации, 43-летний водитель Hyundai Solaris сбил мужчина неустановленного возраста, который неожиданно возник на проезжей части трассы.
Пешеход погиб, и теперь полиции предстоит установить причины и обстоятельства аварии. Пешеходов призывают быть особенно осторожными в темное время суток и переходить дорогу исключительно на разрешенных участках.
Ранее в Ростовской области водитель сбил пешехода, который шел по трассе, после чего влетел в автомобиль на встречной полосе.