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В Ростовской области появились фото обломков неопознанного объекта, сбитого 3 января

Сегодня, 12:56
Фото: Ростов Главный
В Ростове жители запечатлели на фото обломки и осколки загадочного объекта, ликвидированного системами ПВО 3 января, фотографии появились в соцсетях.

Напомним, в среду, 4 января, стало известно, что шум, встревоживший ростовчан минувшей ночью, был связан с работой систем ПВО. Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что к северо-западу от Ростова-на-Дону был замечен неопознанный шарообразный объект, который пришлось сбить, что вызвало характерный хлопок. 

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В это время в соцсетях ростовчане стали делиться снимками деталей, которые, по неподтвержденным данным, являются обломками ликвидированного неизвестного объекта. Эти части не позволяют установить, чем мог быть сбитый объект, однако ростовчане заметили, что очевидцам не стоило трогать осколки.

«По идее и всем правилам на месте падения должны были отработать специальные подразделения для последующей идентификации сбитого объекта», — прокомментировали находку жители. 

Обломки, которые по словам очевидцев, принадлежат объекту, сбитому в Ростове 3 январяОбломки, которые по словам очевидцев, принадлежат объекту, сбитому в Ростове 3 января
Обломки, которые по словам очевидцев, принадлежат объекту, сбитому в Ростове 3 января
Фото: Ростов Главный

Официальная информация о реальном происхождении обломков пока не поступала. Данные уточняются.

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