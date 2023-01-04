Напомним, в среду, 4 января, стало известно, что шум, встревоживший ростовчан минувшей ночью, был связан с работой систем ПВО. Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что к северо-западу от Ростова-на-Дону был замечен неопознанный шарообразный объект, который пришлось сбить, что вызвало характерный хлопок.
В это время в соцсетях ростовчане стали делиться снимками деталей, которые, по неподтвержденным данным, являются обломками ликвидированного неизвестного объекта. Эти части не позволяют установить, чем мог быть сбитый объект, однако ростовчане заметили, что очевидцам не стоило трогать осколки.
«По идее и всем правилам на месте падения должны были отработать специальные подразделения для последующей идентификации сбитого объекта», — прокомментировали находку жители.
Официальная информация о реальном происхождении обломков пока не поступала. Данные уточняются.