В это время в соцсетях ростовчане стали делиться снимками деталей, которые, по неподтвержденным данным, являются обломками ликвидированного неизвестного объекта. Эти части не позволяют установить, чем мог быть сбитый объект, однако ростовчане заметили, что очевидцам не стоило трогать осколки.