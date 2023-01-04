Так самые высокие показатели заболеваемости с превышением толерантных показателей на 52-й недели года выявили в возрастной группе от 15 лет — здесь показатель был выше на 137,1%. среди младших школьников и подростков до 14 лет, а также детей от трех до шести лет показатели превышали нормальный уровень на 21%.