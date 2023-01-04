В Ростовской области в последнюю неделю ушедшего 2022 года выявили более 24 тысяч заболевших гриппом и ОРВИ. Этот показатель заболеваемости практически вдвое выше действующего эпидемического порога и превышает его на 94%.
Так самые высокие показатели заболеваемости с превышением толерантных показателей на 52-й недели года выявили в возрастной группе от 15 лет — здесь показатель был выше на 137,1%. среди младших школьников и подростков до 14 лет, а также детей от трех до шести лет показатели превышали нормальный уровень на 21%.
При этом у 12 жителей выявили свиной грипп, у трех человек вирус гриппы В, у двух — респираторно-синцитиальный вирус, также у двух людей диагностировали риновирус и бокавирус, еще трое оказались заражены метапневмовирусом.
Жителям Ростовской области рекомендуют тщательно соблюдать меры профилактики гриппа и ОРВИ, регулярно мыть руки, стараться носить медицинскую маску в местах массового скопления людей, а также не заниматься самолечением при ухудшении самочувствия.