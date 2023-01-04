В среду, 4 января, в Таганроге опубликовали объявление о сдаче в аренду местной достопримечательности — дома греческого купца Дмитрия Негропонте, который был владельцем пароходства и гласным Таганрогской городской думы.
Двухэтажное здание на Банковской площади планируют сдавать в аренду за ежемесячный платеж в размере 200 тысяч рублей, строение находится в самом центре города, однако нуждается в небольшом ремонте. Площадь здания составляет более 726 квадратных метров, а само строение можно использовать в качестве торговых помещений, офис, центр оказания медицинских услуг или в других целях.
«Коммунальные и эксплуатационные расходы оплачиваются арендатором отдельно. Стоимость аренды обсуждается индивидуально», — указано в объявлении.
Ранее стало известно, для чего власти планируют использовать доходный дом Гудермана после реконструкции.