Двухэтажное здание на Банковской площади планируют сдавать в аренду за ежемесячный платеж в размере 200 тысяч рублей, строение находится в самом центре города, однако нуждается в небольшом ремонте. Площадь здания составляет более 726 квадратных метров, а само строение можно использовать в качестве торговых помещений, офис, центр оказания медицинских услуг или в других целях.