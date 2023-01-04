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В Таганроге за 200 тысяч рублей в аренду сдают дом Негропонте на Банковской площади

Сегодня, 14:53
Фото: Авито
В Таганроге за 200 тысяч рублей решили сдать в аренду местную достопримечательность — дом греческого купца Негропонте, сообщение об этом появилось на электронной доске объявлений.

В среду, 4 января, в Таганроге опубликовали объявление о сдаче в аренду местной достопримечательности — дома греческого купца Дмитрия Негропонте, который был владельцем пароходства и гласным Таганрогской городской думы. 

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Двухэтажное здание на Банковской площади планируют сдавать в аренду за ежемесячный платеж в размере 200 тысяч рублей, строение находится в самом центре города, однако нуждается в небольшом ремонте. Площадь здания составляет более 726 квадратных метров, а само строение можно использовать в качестве торговых помещений, офис, центр оказания медицинских услуг или в других целях.

«Коммунальные и эксплуатационные расходы оплачиваются арендатором отдельно. Стоимость аренды обсуждается индивидуально», — указано в объявлении. 

Ранее стало известно, для чего власти планируют использовать доходный дом Гудермана после реконструкции.

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