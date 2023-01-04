В Волгодонске в среду, 4 января, ранним утром в 06.04 мск спасатели получили сообщение о пожаре в жилом многоэтажном доме на проспекте Курчатова, 57.
Огонь, пылающий на первом этаже, стал причиной сильного задымления, из-за чего пожару присвоили ранг 1-БИС, по которому в ликвидации пламени участвуют четыре расчета МЧС.
К 06.42 мск в помещениях обнаружили двух погибших неопределенного пола и возраста, личности которых устанавливают. Через 10 минут пожар был полностью ликвидирован на площади 40 квадратных метров.
«Проводятся следственные мероприятия», — сказано в сообщении ведомства.
Ранее пожар в жилом доме стал причиной гибели женщины средних лет.