rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Волгодонске ликвидировали пожар, унесший жизни двух человек

Сегодня, 06:41
Фото: 50.mchs.gov.ru
В Волгодонске в девятиэтажке произошел пожар, обнаружены тела двух неизвестных, об этом сообщили в пресс-службе УМЧС по Ростовской области.

В Волгодонске в среду, 4 января, ранним утром в 06.04 мск спасатели получили сообщение о пожаре в жилом многоэтажном доме на проспекте Курчатова, 57. 

Огонь, пылающий на первом этаже, стал причиной сильного задымления, из-за чего пожару присвоили ранг 1-БИС, по которому в ликвидации пламени участвуют четыре расчета МЧС.  

Стали известны подробности пожара на АЭС в Ростовской области 31 декабря
Узнать подробнее

К 06.42 мск в помещениях обнаружили двух погибших неопределенного пола и возраста, личности которых устанавливают. Через 10 минут пожар был полностью ликвидирован на площади 40 квадратных метров. 

«Проводятся следственные мероприятия», — сказано в сообщении ведомства. 

Ранее пожар в жилом доме стал причиной гибели женщины средних лет.

Читайте также:
В новогоднюю ночь в Ростовской области произошло 14 пожаровНа Волгодонской АЭС во время пожара один сотрудник погиб, а другой серьезно пострадалВ центре Ростова-на-Дону потушили крупный пожар площадью 150 кв. м ночью 30 декабря
#Надежда Пустяк#Пожар#Происшествия#Ростовская область#Волгодонск#Происшествие
Подпишитесь
Что за звук услышали жители в небе над Ростовом 3 января: видео и версии события
Сегодня, 07:32
Губернатор Голубев призвал ростовчан не паниковать из-за хлопков вечером 3 января
Вчера, 21:25
Стали известны подробности задержания беглых вагнеровцев, которых искали в Ростове
Вчера, 17:29
В Ростовской области жители смогут увидеть звездопад в ночь на 4 января
Вчера, 18:23
В сети появилось видео возможной работы ПВО в небе над Ростовом 3 января
Вчера, 20:39
«Теперь по Ростову начали бить?»: ростовчане испугались громких хлопков 3 января
Вчера, 21:01