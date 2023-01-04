Напомним, вечером 3 января в соцсетях и мессенджерах стали распространяться видео возможной работы систем ПВО. Эти материалы волной последовали за взрывоподобными хлопками, которые были слышны в небе над городом примерно в 22.08 мск.
Однако замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин призвал население сохранять спокойствие, сообщив, что власти уже уточняют информацию относительно сообщений, поступающих от жителей города, очевидцев и журналистов.
«Если есть факты — обязательно сообщим», — пообещал представитель донского правительства, добавив, что в текущей обстановке необходимо сохранять трезвость в оценке событий и не делать выводов о происходящем по сообщениям, распространяемым в соцсетях.
Напомним, пока официальные представители органов власти не давали никаких комментариев о происхождении хлопка и том, являются ли достоверными видеозаписи. Информация уточняется.