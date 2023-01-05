rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Эколог рассказал, что ростовчанам делать с елкой после Нового года

Сегодня, 07:48
Фото: ru.freepik.com
Утилизировать ёлку после праздников можно во время прогулки в зоопарк и расслабляясь в ванной, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский эколог Дмитрий Брыканов.

Праздники закончились и елка больше не радует глаз, а раздражает опадающей хвоей. Эксперт советует, что в таком случае можно сделать с деревом без ущерба для экологии.

«Если вы покупали дерево в горшке, а это изначально самый экологичный вариант, то после праздников его можно посадить на даче или во дворе дома», — предлагает Дмитрий Брыканов.

Еще ель можно отнести в зоопарк. По словам эксперта, хвойные являются излюбленным лакомством зубров и оленей. Перед тем, как отдать елку сотрудникам зоопарка, ее нужно тщательно осмотреть и снять мишуру, чтобы она не попала в пищевод животных.

Как диеты делают несчастнее: почему ростовчанки отказываются есть
Узнать подробнее

«Хвоя —это ценный ресурс для садоводов. Ее можно собрать и затем использовать в качестве „покрывала“ грядок от слизней или использовать как удобрение», — советует эколог.

Он добавляет, что из хвои можно сварить расслабляющий отвар для ванн.
«В хвое содержится много витамина C и эфирных масел, которые положительно влияют на нервную систему. 1 кг хвои нужно залить 5 литрами воды и варить 30-40 минут», — объясняет эколог.

Ранее RostovGazeta писала о том, какой урон может нанести экологии в Ростове новогодняя ночь.

Читайте также:
Что за звук услышали жители в небе над Ростовом 3 января: видео и версии события«Теперь по Ростову начали бить?»: ростовчане испугались громких хлопков 3 январяВ Ростовской области жители смогут увидеть звездопад в ночь на 4 января
#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростовская область#Новый год#Экология#Последние новости Ростова на сегодня#Новый год 2023#Ростов-на-Дону#Городская среда
Подпишитесь
Ростовский эксперт призвал лишить гражданства артиста Меладзе, поддержавшего Украину
Сегодня, 08:16
Климатолог Иошпа рассказал, ждать ли жителям Ростовской области снега в 2023 году
Сегодня, 08:18
H20 пошел ко дну: очереди в аквапарке в Ростове вызвали гнев у посетителей
Сегодня, 07:54
В Ростовском зоопарке японский журавль исполнил завирусившийся танец Уэнсдей Аддамс
Сегодня, 05:59
В Ростове жителей шокировала стоимость билетов на «Аватар-2» в январе 2023 года
Сегодня, 05:17