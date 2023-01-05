Праздники закончились и елка больше не радует глаз, а раздражает опадающей хвоей. Эксперт советует, что в таком случае можно сделать с деревом без ущерба для экологии.
«Если вы покупали дерево в горшке, а это изначально самый экологичный вариант, то после праздников его можно посадить на даче или во дворе дома», — предлагает Дмитрий Брыканов.
Еще ель можно отнести в зоопарк. По словам эксперта, хвойные являются излюбленным лакомством зубров и оленей. Перед тем, как отдать елку сотрудникам зоопарка, ее нужно тщательно осмотреть и снять мишуру, чтобы она не попала в пищевод животных.
«Хвоя —это ценный ресурс для садоводов. Ее можно собрать и затем использовать в качестве „покрывала“ грядок от слизней или использовать как удобрение», — советует эколог.
Он добавляет, что из хвои можно сварить расслабляющий отвар для ванн.
«В хвое содержится много витамина C и эфирных масел, которые положительно влияют на нервную систему. 1 кг хвои нужно залить 5 литрами воды и варить 30-40 минут», — объясняет эколог.
Ранее RostovGazeta писала о том, какой урон может нанести экологии в Ростове новогодняя ночь.