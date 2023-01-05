Еще ель можно отнести в зоопарк. По словам эксперта, хвойные являются излюбленным лакомством зубров и оленей. Перед тем, как отдать елку сотрудникам зоопарка, ее нужно тщательно осмотреть и снять мишуру, чтобы она не попала в пищевод животных.