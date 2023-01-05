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Эксперт заявила, что ростовские проститутки исчезнут из города в феврале 2023 года

Вчера, 20:56
Фото: 1MI
Новогодние каникулы у ростовских проституток затянутся до февраля, после чего многие отправятся на нелегальные заработки в Красную Поляну. Об этом сообщила RostovGazeta психолог и защитница прав жриц любви Ийя Лемман.

По словам собеседницы, февраль — это остаточный месяц для максимального незаконного заработка у проституток Ростова. Однако «выжимать последнее» секс-работницы поедут на горнолыжный курорт Красная Поляна.

«Это набитая точка, куда, пользуясь сезоном, уезжают на заработки многие работницы из Ростова», — отмечает Лемман.

Психолог добавляет, что Красная Поляна не случайно считается у ростовских путан  «золотым местом». Там самые высокие цены на незаконные интим-услуги, но и конкуренция очень высока.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему свое ремесло ростовские секс-работницы сравнивают с работой Деда Мороза. 

В ожидании Нового года: проститутки Ростова рассчитывают на безудержное веселье
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