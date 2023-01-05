Новогодние каникулы у ростовских проституток затянутся до февраля, после чего многие отправятся на нелегальные заработки в Красную Поляну. Об этом сообщила RostovGazeta психолог и защитница прав жриц любви Ийя Лемман.

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