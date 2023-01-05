По словам собеседницы, февраль — это остаточный месяц для максимального незаконного заработка у проституток Ростова. Однако «выжимать последнее» секс-работницы поедут на горнолыжный курорт Красная Поляна.
«Это набитая точка, куда, пользуясь сезоном, уезжают на заработки многие работницы из Ростова», — отмечает Лемман.
Психолог добавляет, что Красная Поляна не случайно считается у ростовских путан «золотым местом». Там самые высокие цены на незаконные интим-услуги, но и конкуренция очень высока.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему свое ремесло ростовские секс-работницы сравнивают с работой Деда Мороза.