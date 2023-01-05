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Эксперты рассказали, будет ли новая волна частичной мобилизации в Ростовской области

Сегодня, 12:13
Фото: 1MI

Эксперты заявили, что второй волны мобилизации в Ростовской области не будет

Новая волна частичной мобилизации в ближайшее время не предвидится. Подробнее - в материале корреспондента RostovGazeta.

Напомним, что повод для обсуждения темы новой волны мобилизации задал военный эксперт, подполковник в отставке Виктор Баранец. Он предположил, что в России могут объявить «новую волну» мобилизации военнослужащих запаса из-за заявлений Украины о собственном военном ресурсе в три миллиона человек. Это мнение поддержал и скандальный эксперт Игорь Стрелков на своей странице в социальных сетях.

Однако с военным обозревателем не согласился депутат Госдумы Андрей Гурулев. Он отметил, что власти не видят необходимости в мобилизации дополнительного числа военнослужащих на ближайшие шесть месяцев. Поскольку в настоящий момент даже те, кого мобилизовали в сентябре, еще не полностью «вошли в сражение».

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Опрошенные корреспондентом RostovGazeta эксперты согласились со словами депутата Госдумы.

«Думаю, что мобилизация не требуется. В ближайшее время ее точно не будет. Ребята справляются. Ну а дальнейшее решение, безусловно, за нашим военным руководством», - сообщил депутат Заксобрания Ростовской области Максим Гелас, который недавно вернулся с зоны СВО.

Член Российской ассоциации политической науки, политолог Алим Батов подчеркнул, что придерживается официальной позиции. А она такова, что на текущий момент в проведении новой волны мобилизации нет необходимости.

«Но, возможно, к этому вопросу вернутся через пять-шесть месяцев в зависимости от того, по какому сценарию будет развиваться ход СВО. Сегодня, если, в том числе, опираться на мнение авторитетных военных экспертов, необходимость в новой волне частичной мобилизации и дополнительном призыве отсутствует», - подчеркнул собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала о ситуации с мобилизационной кампанией и о том, когда завершится спецоперация. 

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