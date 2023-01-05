Однако с военным обозревателем не согласился депутат Госдумы Андрей Гурулев. Он отметил, что власти не видят необходимости в мобилизации дополнительного числа военнослужащих на ближайшие шесть месяцев. Поскольку в настоящий момент даже те, кого мобилизовали в сентябре, еще не полностью «вошли в сражение».