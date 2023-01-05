В ночь на четверг, 5 января, в Ростове посетители H2O стали делиться впечатлениями от посещения аквапарка. Клиенты заведения рассказали, что накануне организация объявила «счастливые часы», и родители решили провести время с детьми в аквапарке. Однако опыт оказался не настолько положительным, как хотелось бы.
Большинство посетителей оплатили визит в аквапарк на три часа и направились к раздевалкам и выходу примерно в 21.30 мск. Однако аквапарк должен был закрыться в 22.00 мск, и хотя посетители пытались выйти раньше — из-за количества посетителей и всего одного работающего турникета на выходе скопилась толпа из десятков детей и взрослых.
«Стоят[прим. редакции — охранники аквапарка], не выпускают, а потом заставят платить за ожидание — по 200 рублей с человека за каждые десять минут опоздания», — рассказал автор одной из видеозаписей инцидента.
А автор уже другой записи рассказала, что по мнению администраторов и сотрудников организации посетители должны были начать выходить за час до истечения оплаченного времени пребывания в аквапарке.
«Очень раздражает в этом аквапарке именно то, что нужно заплатить деньги ещё и за время, что стоишь на входе и выходе, это просто непорядочно, если покупаешь время с 15 до 20, то это должны быть часы нахождения в аквапарке, а не в очереди», — прокомментировали посетители.
В настоящий момент клиенты аквапарка призывают Роспотребнадзор Ростовской области провести проверку деятельности аквапарка, а других ростовчан — понижать рейтинг организации в соцсетях. Несмотря на это, последние негативные оценки в Яндексе появились еще до Нового года.
Напомним, летом 2021 года Роспотребнадзор уже добивался закрытия аквапарка из-за многочисленных нарушений в работе H2O.