«Очень раздражает в этом аквапарке именно то, что нужно заплатить деньги ещё и за время, что стоишь на входе и выходе, это просто непорядочно, если покупаешь время с 15 до 20, то это должны быть часы нахождения в аквапарке, а не в очереди», — прокомментировали посетители.