rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

H20 пошел ко дну: очереди в аквапарке в Ростове вызвали гнев у посетителей

Сегодня, 07:54
Фото: vk.com/Это Ростов

Ростовчане пожаловались на штрафы в аквапарке Н2O из-за скопившейся на выходе толпы

В Ростове посетители H2O пожаловались на штрафы, которые им пришлось выплатить из-за работы охраны и одного турникета на выходе из аквапарка, сообщения об этом появились в соцсетях.

В ночь на четверг, 5 января, в Ростове посетители H2O стали делиться впечатлениями от посещения аквапарка. Клиенты заведения рассказали, что накануне организация объявила «счастливые часы», и родители решили провести время с детьми в аквапарке. Однако опыт оказался не настолько положительным, как хотелось бы. 

Большинство посетителей оплатили визит в аквапарк на три часа и направились к раздевалкам и выходу примерно в 21.30 мск. Однако аквапарк должен был закрыться в 22.00 мск, и хотя посетители пытались выйти раньше — из-за количества посетителей и всего одного работающего турникета на выходе скопилась толпа из десятков детей и взрослых. 

«Стоят[прим. редакции — охранники аквапарка], не выпускают, а потом заставят платить за ожидание — по 200 рублей с человека за каждые десять минут опоздания», — рассказал автор одной из видеозаписей инцидента. 

Роспотребнадзор добивается закрытия аквапарка H2O в Ростове
Узнать подробнее

А автор уже другой записи рассказала, что по мнению администраторов и сотрудников организации посетители должны были начать выходить за час до истечения оплаченного времени пребывания в аквапарке. 

«Очень раздражает в этом аквапарке именно то, что нужно заплатить деньги ещё и за время, что стоишь на входе и выходе, это просто непорядочно, если покупаешь время с 15 до 20, то это должны быть часы нахождения в аквапарке, а не в очереди», — прокомментировали посетители.

В настоящий момент клиенты аквапарка призывают  Роспотребнадзор Ростовской области провести проверку деятельности аквапарка, а других ростовчан — понижать рейтинг организации в соцсетях. Несмотря на это, последние негативные оценки в Яндексе появились еще до Нового года. 

Напомним, летом 2021 года Роспотребнадзор уже добивался закрытия аквапарка из-за многочисленных нарушений в работе H2O.

Читайте также:
В Ростове не нашли ковидных нарушений в аквапарке H2O, который люди просят закрытьРазрешение на строительство второй очереди аквапарка H2O оспорили власти РостоваСтроительство второй очереди аквапарка H2O запретили в Ростове
#Надежда Пустяк#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Происшествие#Новый год#Дети#Очередь#Скандал
Подпишитесь
Ростовский эксперт призвал лишить гражданства артиста Меладзе, поддержавшего Украину
Сегодня, 08:16
Климатолог Иошпа рассказал, ждать ли жителям Ростовской области снега в 2023 году
Сегодня, 08:18
Эколог рассказал, что ростовчанам делать с елкой после Нового года
Сегодня, 07:48
В Ростовском зоопарке японский журавль исполнил завирусившийся танец Уэнсдей Аддамс
Сегодня, 05:59
В Ростове жителей шокировала стоимость билетов на «Аватар-2» в январе 2023 года
Сегодня, 05:17