Донской митрополит Меркурий призвал священников любить людей

В начале января в Ростове состоялась служба, посвященная прославлению святого Иоанна Кронштадтского, во время которой митрополит обратился к служителям церкви и приходу с речью.
Митрополит Меркурий напомнил, что святой жил в эпоху переломных моментов истории российского общества и революций, которые, по его словам, словно сорняки уничтожили национальные святыни, отечественную культуру и красоту русской души.
Он напомнил о том, что Иоанн, сам будучи священником, всегда проявлял любовь к людям, служа им примером.
«Народ, видя ревностную любовь пастыря к себе[прим. — к народу], стал отвечать ему взаимностью», — цитирует пресс-служба речь митрополита, призывающего дончан проявлять любовь друг к другу.
Ранее митрополит Меркурий назвал православную церковь союзником России.