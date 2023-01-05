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Донской митрополит Меркурий призвал священников любить людей

Сегодня, 10:55
Фото: rostoveparhia.ru
Во время последней Божественной Литургии митрополит Меркурий призвал проповедников и прихожан чаще проявлять любовь к людям, об этом он сообщил в день памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского.

В начале января в Ростове состоялась служба, посвященная прославлению святого Иоанна Кронштадтского, во время которой митрополит обратился к служителям церкви и приходу с речью. 

Митрополит Меркурий напомнил, что святой жил в эпоху переломных моментов истории российского общества и революций, которые, по его словам, словно сорняки уничтожили национальные святыни, отечественную культуру и красоту русской души.  

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Он напомнил о том, что Иоанн, сам будучи священником, всегда проявлял любовь к людям, служа им примером. 

«Народ, видя ревностную любовь пастыря к себе[прим. — к народу], стал отвечать ему взаимностью», — цитирует пресс-служба речь митрополита, призывающего дончан проявлять любовь друг к другу.  

Ранее митрополит Меркурий назвал православную церковь союзником России.

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