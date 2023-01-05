Сити-менеджер Алексей Логвиненко напомнил, что в конце недели в Ростове православные христиане будут отмечать Рождество. Богослужения пройдут в 56 храмах города, а главную службу проведут в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы — она начнется в 23.00 мск 6 января.
«Порядок будут обеспечивать представители казачьей дружины и сотрудники полиции», — добавил глава администрации.
Редакция RostovGazeta также решила уточнить, когда начнется служба и в других наиболее популярных городских храмах.
Так, например, Храм святого благоверного великого князя Димитрия Донского на улице Ленина, 210А начнет всенощное бдение в 17.00 мск 6 января, а Рождественская литургия начнется ровно в полночь после таинства исповеди и Краткой Утрени. По аналогичному расписанию будет работать и храм Казанской иконы Божией Матери на проспекте Космонавтов, 16А, Благовещенский греческий храм на пересечении улицы Пушкинской с Университетским переулком, и Старо-Покровский храм на улице Большой Садовой.
В это же время у католиков приход «Тайной Вечери» в Ростове напомнил прихожанам, что 6 января в пятницу празднуют Торжество Богоявления, где проведут освящение воды и мела и Святые Мессы.
Ранее в Ростове сообщили о продлении работы общественного транспорта 6 и 7 января.