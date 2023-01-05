Так, например, Храм святого благоверного великого князя Димитрия Донского на улице Ленина, 210А начнет всенощное бдение в 17.00 мск 6 января, а Рождественская литургия начнется ровно в полночь после таинства исповеди и Краткой Утрени. По аналогичному расписанию будет работать и храм Казанской иконы Божией Матери на проспекте Космонавтов, 16А, Благовещенский греческий храм на пересечении улицы Пушкинской с Университетским переулком, и Старо-Покровский храм на улице Большой Садовой.