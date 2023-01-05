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На Рождество в 56 храмах Ростова пройдут праздничные службы

Сегодня, 09:52
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону сообщили, в каких храмах пройдут рождественские богослужения, с объявлением выступил глава администрации Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер Алексей Логвиненко напомнил, что в конце недели в Ростове православные христиане будут отмечать Рождество. Богослужения пройдут в 56 храмах города, а главную службу проведут в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы —  она начнется в 23.00 мск 6 января.

«Порядок будут обеспечивать  представители казачьей дружины и сотрудники полиции», — добавил глава администрации. 

В Ростове на Рождество работу общественного транспорта продлят до 03.00 мск 7 января
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Редакция RostovGazeta также решила уточнить, когда начнется служба и в других наиболее популярных городских храмах. 

Так, например, Храм святого благоверного великого князя Димитрия Донского на улице Ленина, 210А начнет всенощное бдение в 17.00 мск 6 января, а Рождественская литургия начнется ровно в полночь после таинства исповеди и Краткой Утрени. По аналогичному расписанию будет работать и храм Казанской иконы Божией Матери на проспекте Космонавтов, 16А, Благовещенский греческий храм на пересечении улицы Пушкинской с Университетским переулком, и Старо-Покровский храм на улице Большой Садовой. 

В это же время у католиков приход «Тайной Вечери» в Ростове напомнил прихожанам, что 6 января в пятницу празднуют Торжество Богоявления, где проведут освящение воды и мела и Святые Мессы. 

Ранее в Ростове сообщили о продлении работы общественного транспорта 6 и 7 января.

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