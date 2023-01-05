ГАУ РО «Ростов-Арена» выступило заказчиком тендера по оказанию услуг содержания и клининга стадиона, расположенного на улице Левобережной, 2Б в Ростове-на-Дону. Начальная стоимость контракта составляет более 70,3 миллиона рублей.
За эти средства в течение календарного года с момента заключения контракта подрядчик должен оказывать услуги содержания и клининга территории, площадью более 12,24 гектара.
В техническом задании от исполнителя требуется предоставить около 40 человек различных техников, инженеров, электромонтеров, диспетчеров, плиточников и других специалистов, 28 из которых будут ежедневно присутствовать на объекте, также необходимо проводить комплексное техническое и санитарное обслуживание помещений, стадиона, подвалов и иных сооружений, включая КПП и билетные кассы, делать генеральную уборку поверхностей до предельной высоты в четыре метра, утилизировать отходы.
Прием заявок от участников тендера прекратят 9 января, победителя выберут в этот же день.
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