В техническом задании от исполнителя требуется предоставить около 40 человек различных техников, инженеров, электромонтеров, диспетчеров, плиточников и других специалистов, 28 из которых будут ежедневно присутствовать на объекте, также необходимо проводить комплексное техническое и санитарное обслуживание помещений, стадиона, подвалов и иных сооружений, включая КПП и билетные кассы, делать генеральную уборку поверхностей до предельной высоты в четыре метра, утилизировать отходы.