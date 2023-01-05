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На выходных 7 и 8 января в Ростовской области похолодает до — 21 градуса

Сегодня, 06:21
Фото: pxhere.com
В Ростовской области в ближайшие дни ожидается резкое похолодание до -21 градуса, об этом сообщили в Росгидрометцентре.
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Погода

Синоптики рассказали, что уже с 6 января в Ростовской области начнет портиться погода. Так пятницу, 6 января, и субботу, 7 января, должны выпасть осадки в виде дождей, мокрого снега и снегопада. Кроме того скорость ветра возрастет до 13 метров в секунду, а порывы при этом составят до 20 метров в секунду. При этом температура воздуха начнет стремительно понижаться с -3 до -10 градусов. 

В январе Ростов ждут сильные снегопады и мороз до -18 градусов
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Пиковых значений морозы достигнут с 8 по 11 января, когда воздух охладится до -14 градусов, а в северных районах температура упадет до -21 градуса. 

Ранее ростовчанам рассказали, какая погода ожидается на Рождество.

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