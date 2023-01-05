Синоптики рассказали, что уже с 6 января в Ростовской области начнет портиться погода. Так пятницу, 6 января, и субботу, 7 января, должны выпасть осадки в виде дождей, мокрого снега и снегопада. Кроме того скорость ветра возрастет до 13 метров в секунду, а порывы при этом составят до 20 метров в секунду. При этом температура воздуха начнет стремительно понижаться с -3 до -10 градусов.