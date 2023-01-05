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На ЗЖМ в Ростове «вырастет» 16-этажный жилой комплекс на перекрестке улицы Мильчакова

Сегодня, 14:39
Фото: Яндекс. Карты
В Ростове на перекрестке улиц Мильчакова и Благодатной собираются возвести жилой комплекс со средней высотой домов в 16 этажей, документы об этом появились на портале администрации города.

Летом прошлого года строительная компания «Екатеринодар-Сити» получила разрешение на планировку и межевание участка в границах улицы Зорге, Благодатной, Мильчакова и  339-й Стрелковой Дивизии. 

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За синим забором, который установили больше года назад, на перекрестке Мильчакова и Благодатной должен появиться жилой комплекс со средней этажностью 16 этажей с парковками, в том числе подземными, на 312 автомобилей и детским садом на 35 мест, указанном в перечне объектов социальной инфраструктуры. Сроки завершения объекта пока остаются неизвестными. 

Ранее стало известно, кто построит гостиницу вплотную к набережной Дона и Ворошиловскому мосту.

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