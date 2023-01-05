За синим забором, который установили больше года назад, на перекрестке Мильчакова и Благодатной должен появиться жилой комплекс со средней этажностью 16 этажей с парковками, в том числе подземными, на 312 автомобилей и детским садом на 35 мест, указанном в перечне объектов социальной инфраструктуры. Сроки завершения объекта пока остаются неизвестными.